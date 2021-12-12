Скончался дирижер, народный артист Беларуси Михаил Финберг

Не стало Михаила Финберга. Печальная новость. Мы были знакомы и даже дружили. Спросите каким образом - великий маэстро и я, гродненский журналист, живущий не в Минске, где проходила его яркая творческая жизнь?

...В начале 70-х, мне, студенту 3 курса журфака БГУ, кто-то из старшекурсников (журфак тогда был маленький в сравнении с сегодняшним, все знали друг друга), тихонько на ухо пригласил вечером пойти с ними на закрытый концерт в Минский госцирк. Была интрига. Концерт начинался в 22 часа вечера, нас пропустили, а в зрительном амфитеатре собралось всего человек двадцать. С нами были группа студентов иняза, театрального института, консерватории - в общем, сплошная будущая интеллигенция. Наверное в этом и был замысел - познакомить нас с мировыми шедеврами джазовой музыки, исполнения которой в то советское время нигде не было и не приветствовалось. К нам вышел тогда ещё молодой руководитель оркестра цирка, выпускник аспирантуры Белорусской консерватории Михаил Финберг, обвёл всех глазами и рассказал о концерте. А затем был получасовой концерт, где я впервые услышал музыку Луи Армстронга, Фрэнка Синатры, Эллы Фицджеральд. Затем Финберг спустился к нам, познакомился с каждым и стал спрашивать наше мнение, рассказывать подробно об этой музыке, в которую он был погружён. И просил никому не рассказывать об этом концерте, так как он был неофициальным. Потом я ещё пару раз бывал на этих концертах в цирке, высказывал своё суждение, а он уже называл меня по имени...

Потом, в 1987 году Финберг создал свой знаменитый оркестр и где-то в конце 90-х приехал с концертом в Гродно. Я работал на областном ТВ и с телеоператором отправился к нему за интервью. Так мы снова встретились через годы. И когда я напомнил его концерты в минском цирке, его глаза засияли, он вспомнил даже моё имя и после интервью, а до концерта было еще пару часов, пригласил пообщаться за чашкой чая, где рассказывал как создавал большой оркестр, про свою жизнь, полную препонов. Я же поведал ему о работе на ТВ, об увлечении фотографией и о фотовыставках. Обменялись телефонами. Прошло ещё время и где-то в начале двухтысячных, он сам позвонил. Готовился его первый камерный фестиваль "Музыка эпохи Радзивилов" у стен Мирского замка. Фестиваль этот впервые открывал новые грани белорусской музыкальной культуры. Михаил Яковлевич предложил украсить фестиваль выставкой фотоклуба "Гродно", которую он сам будет открывать до концерта. Фестиваль стал традиционным и мы несколько лет готовили и показывали свои фото экспозиции "Мирский замок - источник вдохновения" в мирском Доме культуры, благодаря Финбергу.

А в 2007 году Михаил Яковлевич стал несколько месяцев настойчиво звонить и приглашать поехать с оркестром в Витебск на "Славянский Базар", чтобы сделать задуманный им большой фоторепортаж "Один день Национального концертного оркестра Беларуси на "Славянском Базаре в Витебске". Мои отговорки и доводы о том, что в Минске столько замечательных фотографов, никак не подействовали. Пришлось на ТВ взять отпуск, приехать в Минск, присоединиться к его музыкантам и артистам (с некоторыми дружу до сих пор) и вместе с ними отправиться на несколько дней в Витебск. Меня аккредитовали как официального фотографа оркестра на фестивале "с проходом всюду". Съёмки с утра до позднего вечера были трудными - хотелось успеть снять всё лучшее. Если на репетициях я мог ходить с фотоаппаратом везде по сцене, то на концертах нельзя было попадать под камеры телевидения. К ночи валился от усталости, появилось ощущение, что разгрузил вагон, но всё удачно получилось. Более 1000 кадров на диске отправил Михаилу Финбергу. Он остался доволен и несколько раз звонил с благодарностью. А мне запомнилась атмосфера дружества и тепла, которая царила в оркестре и за кулисами все эти дни. Естественно, это заслуга Маэстро, создавшего настоящую концертную семью. Мои фотографии вошли в буклеты и каталоги оркестра, а в старом репетиционном зале в Минске долгое время стены украшала большая фотовыставка моих работ. Прошло время и вдруг, в 2016 году, в год 25-летия "Славянского базара", в Витебске вышел фотоальбом "Все краски июля"- "Лучшие фотографы фестиваля". Из тысяч фотографий нескольких сотен фотографов мира, работавших в разные годы на фестивале, дирекция выбрала 31 автора. Лучшим фотографом 2007 года за эмоциональные портреты Михаила Финберга, напечатанные в книге, был признан я, чем очень горжусь…

Несколько раз Михаил Яковлевич отдыхал в нашем санатории "Озёрный", звонил мне, приезжал в Гродно, я делал ему экскурсии по городу, который ему нравился особой архитектурой и атмосферой, часами общались и дважды записывал встречу с ним в своей программе "Званый гость" на Телеканале "Гродно Плюс", которым тогда руководил течении восьми лет. Каждая передача была неповторимой, потому что собеседник делился интересной для всех, малоизвестной информацией. Финберг в жизни был очень скромным, простым и добрым человеком, общение и дружба с которым запомнилась на всю жизнь. Он полюбил наш город Гродно, приезжал к нам с концертами и считал гродненских зрителей и слушателей особенными в восприятии музыки. Последний его концерт с оркестром состоялся в большом зале областной филармонии совсем недавно, 18 октября.

Да, Михаил Финберг - это эпоха, он создал лучший европейский эстрадно-симфонический оркестр, которым гордится Беларусь, дал дорогу в жизнь на большую сцену многим молодым исполнителям. Его никто не заменит... Светлая память Вам, Маэстро!..