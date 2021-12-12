Совбез РФ: США закладывают основы для создания цифрового альянса наподобие НАТО

Почему на американский саммит по демократии не пригласили многие страны и даже некоторых членов НАТО, но зато позвали все известные неправительственные организации? Каких задач добивается Вашингтон, навязывая свои правила "правильной" демократии миру? И чем это может грозить не согласным с политикой Белого дома странам? На эти и другие вопросы дал ответ в интервью "Российской газете" первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов.

Юрий Тимофеевич, только что закончилась работа организованного Вашингтоном "Саммита за демократию". Россия и Китай на него ожидаемо приглашены не были. Что это - новая попытка сколотить глобальный проамериканский фронт против Москвы и Пекина?

Юрий Аверьянов: Конечно, так называемый "Саммит за демократию" несет в себе антироссийский и антикитайский заряд. Но главная цель, которую преследует Белый дом, другая. Американские элиты пытаются убедить себя в том, что их страна по-прежнему является единственной сверхдержавой, что ее глобальное доминирование неоспоримо и что весь мир равняется именно на Вашингтон.

Суверенным странам прикажут жить по правилам, которые им напишут "Гугл", "Эппл" или "Амазон"

То есть американцы хотят лишний раз потешить себя сверхдержавными иллюзиями?

Юрий Аверьянов: По сути, да. Они осознают, что краткая эпоха американской гегемонии, наступившая после окончания "холодной войны", неумолимо уходит в прошлое. Военное доминирование США в мире носит уже далеко не абсолютный характер, по многим направлениям американцам приходится догонять Россию и Китай. Свое экономическое влияние Америка тоже постепенно утрачивает. На мировой политической арене голос Вашингтона уже не воспринимается как истина в последней инстанции даже отдельными стратегическими партнерами США, не говоря уже о других игроках. Что еще остается делать американскому руководству? Только играть в идеологические игры, пытаясь внушить самим себе и другим, что США остаются образцом демократии и имеют моральное право решать, какие государства этому образцу соответствуют в большей степени, какие - в меньшей, а какие вообще нельзя считать демократичными.

Например, не пригласили Венгрию и Турцию, близких партнеров по НАТО. Венгрия - государство Евросоюза, членство в котором автоматически предполагает соответствие страны критериям демократии, как ее понимают на Западе. То есть получается, что Белый дом заявляет Брюсселю, что в составе ЕС есть недемократическое государство. Фактически открыто наносит удар по Евросоюзу.

Турция - один из старейших военно-политических союзников США в рамках Североатлантического альянса. ­Руководство НАТО практически каждый день выступает с заявлениями о том, что альянс защищает демократию. А теперь Вашингтон признает, что в рядах НАТО есть недемократический режим. Кстати, Белый дом четко дает понять, что даже приглашение на саммит - это не признание того, что страна демократическая.

Такой избирательный подход, наверное, связан с какими-то недвусмысленными сигналами Вашингтона и ожиданием конкретных уступок со стороны приглашенных стран?

Юрий Аверьянов: Очевидно, это будут обязательства, направленные на облегчение американского вмешательства во внутренние дела. Разумеется, под благовидными предлогами. Например, потребуют принять внешне вполне разумные законы против коррупции или дискриминации женщин. Написаны они будут, конечно, по американским шаблонам и на деле будут использоваться, скажем, для устранения неугодных политиков, которые выступают за проведение своими странами независимой от Вашингтона линии. Их объявят коррупционерами, расистами, женоненавистниками - кем угодно, лишь бы поставить несмываемое клеймо и сделать изгоями в своей же стране.

Другой пример - сфера высоких технологий, которая плотно обсуждалась на саммите. Идея здесь простая: хотите, чтобы Белый дом признал ваше государство демократическим, внедрите такие технологические стандарты, чтобы США было удобно защищать демократию у вас дома. Например, влиять на выборы в вашей стране или контролировать СМИ. Фактически закладываются основы для создания цифрового альянса наподобие НАТО, где у суверенных государств попросту отнимут право принимать решения и прикажут жить по правилам, которые им напишут "Гугл", "Эппл" или "Амазон". Вот вам и так называемая демократия по американским стандартам.

В чем, по вашему мнению, цель участия в "Саммите за демократию" многочисленных неправительственных организаций?

Юрий Аверьянов: Неправительственные организации традиционно находятся в авангарде американских геополитических авантюр, в том числе "цветных революций". Есть основание полагать, что именно эти организации в итоге и будут формировать для американских властей рекомендации по поводу того, какие страны признавать демократическими, а какие - нет.

А в самих США‑то есть демократия?

Юрий Аверьянов: Прежде чем поучать весь мир, Вашингтону хорошо было бы созвать у себя дома какой-нибудь внутренний форум за демократию в США и обсудить на нем весь массив проблем, которые не позволяют считать их нынешнее государственное устройство демократическим. Скажем, архаичную избирательную систему, в рамках которой миллионы дееспособных граждан лишены права волеизъявления, а победить на президентских выборах может кандидат, набравший меньшее число голосов.

Хорошо бы американцам подумать и над тем, что делать с неспособностью их властей обеспечить соблюдение прав собственных граждан, как преодолеть дискриминацию, остановить массовые убийства с применением огнестрельного оружия, как заставить американские СМИ отказаться от каждодневной фабрикации заказных новостей и начать говорить людям правду. США почему-то судят себя по формальным признакам, причем крайне необременительным. Например, заявляют, что Америка - это демократия, потому что там имеет место сменяемость власти. Приходит же один президент вместо другого через четыре или восемь лет - значит, сменяемость.

Одни и те же семьи правят в США чуть ли не столетиями. Их предки в составе элиты, еще с XIX и даже XVIII века

Но давайте копнем чуть глубже, посмотрим на родственные связи различных поколений элит. Одни и те же семьи правят в США чуть ли не столетиями, их предков можно обнаружить в рядах американской элиты еще в XIX или даже XVIII веке. Из одного-единственного клана может выйти с десяток президентов, не говоря о сенаторах, конгрессменах, губернаторах, министрах. Что это, просто случайность?

Возьмем свободу слова. Есть она в США? Вспомним хотя бы, как Дональда Трампа в свое время пытались подвергнуть цензуре - действующего главу государства! Про политиков рангом ниже я вообще не говорю, если они начинают выражать неудобное мнение, их просто затравливают всеми доступными информационными средствами.

Демократия - это также доступ к элементарным благам. В США его лишены миллионы человек, которые вынуждены жить без медицинской помощи, без образования, без социальных гарантий. Только подумайте, в стране можно найти людей, которые никогда в жизни не были у врача, потому что им это не по карману. Образование - не только платное, но и зачастую закрытое, если брать наиболее престижные университеты и колледжи. Требуется не просто платить большие суммы за обучение и показывать высокий уровень подготовки, но и иметь рекомендации, например, члена конгресса. Какая же это демократия?

Примеры можно приводить еще очень долго. Кстати, незадолго до саммита господина Блинкена спросили о том, как США со всеми их внутренними проблемами могут учить мир демократии. Глава госдепа отшутился - мол, хорошо, что ему не приходится заниматься делами внутри страны. Знаете, в России есть поговорка - кто не умеет сам, тот учит других. Америка поступает именно так: у себя дома демократию не смогла построить, но очень рьяно берется за другие страны.