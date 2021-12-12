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12.12.2021 22:09
Рубрика: Общество

ВОЗ: Омикрон-штамм коронавируса обнаружен уже в 63 странах

Текст: Анастасия Селиванова

Новый штамм коронавируса омикрон на данный момент обнаружен на территории 63 государств, однако пока он не занял доминирующего положения среди других вариантов COVID-19 по заболеваемости. Об этом 12 декабря сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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По данным ВОЗ, доминирующим все еще остается штамм дельта, который получил распространение в начале этого года. Однако есть вероятность, что мутировавший омикрон со временем обгонит дельту и займет "лидирующую" позицию, так как он является более заразным, чем другие вариации ковида, считают в ВОЗ.

На данный момент омикрон быстрее всего распространяется на территории ЮАР (там наряду с Ботсваной и Гонконгом были выявлены первые случаи заражения в конце ноября) и в Великобритании, где пока преобладает дельта, передает ВОЗ. Специалисты ВОЗ при этом не бьют тревогу, так как пока заболевшие инфекцией, вызванной омикроном, переносят ее в более легкой форме, чем при вирусе дельта-штамма.

Штамм омикрон стал шестой по счету вариацией новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, впервые выявленной в конце 2019 года. Это первый штамм, который содержит большое число мутаций и является наиболее легко переносимым (о случаях тяжелого течения и летальных исходах пока не сообщалось). Есть версия, что появление этого штамма может говорить о приближении конца пандемии.

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