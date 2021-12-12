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12.12.2021 19:42
Рубрика: Экономика

ВОЗ оценила эффективность вакцин против штамма "омикрон"

Текст: Анастасия Селиванова

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что штамм коронавируса омикрон более заразный, чем вариант дельта, и эффективность вакцин против нового штамма может быть снижена. В то же время организация подтвердила, что в большинстве случаев инфекция, вызванная омикроном, протекает в легкой форме.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Об этом говорится в заявлении ВОЗ, передает агентство AFP. На данный момент доминирующим во всем мире остается дельта-штамм, который впервые был выявлен в Индии в начале этого года. При этом по состоянию на 9 декабря омикрон уже подтвержден на территории 63 стран. Как уточнили в ВОЗ, быстрее всего омикрон распространяется в ЮАР и в Великобритании, при том что в первом случае омикрон уже доминирующий штамм в стране, а во втором пока доминирует дельта-вариант.

Первый анализ всех полученных от разных стран данных говорит о том, что при заражении омикроном эффективность вакцинации против инфекции может быть снижена, говорится в заявлении ВОЗ. Организация допускает, что омикрон в этой связи может обогнать дельту и стать доминирующим штаммом коронавирусной инфекции в мире.

Штамм омикрон был обнаружен на юге Африки во второй половине ноября этого года. Большинство заболевших этой вариацией вируса переносят ее в легкой форме, сообщали местные врачи.

Уже известно, что вакцина компаний Pfizer и BioNTech в 32 раза менее эффективна против инфекции, вызываемой штаммом омикрон, чем от других вариаций COVID-19. В ближайшее время ожидаются результаты исследования китайской вакцины Sinovac на способность противостоять омикрону.

В России штамм был обнаружен на минувшей неделе. Разработчик вакцины "ЭпиВакКорона" считает, что пока она не нуждается в адаптации под омикрон. Разработчик "Спутника" пока не принял окончательного решения на этот счет.

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