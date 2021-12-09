Максютов: Вакцина "ЭпиВакКорона" не нуждается в адаптации под "омикрон"

Научный центр "Вектор" Роспотребнадзора не планирует модернизировать вакцину "ЭпиВакКорона" с учетом появления новых штаммов коронавируса, включая "омикрон". Об этом заявил 9 декабря генеральный директор "Вектора" Ринат Максютов.

"В этом нет необходимости. Она работает также эффективно против всех новых вариантов вируса", - ответил Максютов на вопрос "Интерфакса" в кулуарах II Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

Максютов заявил, что вакцина потенциально эффективно сработает и против нового штамма "омикрон". "Это пока предположение, но мы уверены, что да", - сказал глава "Вектора".

В то же время коллега Максютова Александр Гинцбург, который возглавляет НИЦ имени Гамалеи, считает, что ситуация с эффективностью действующих вакцин (Гинцбург говорил о разработанном его коллективом "Спутнике", - прим. "РГ") прояснится примерно через две недели - сейчас идут соответствующие эксперименты.

В то же время в Nature вышла статья о предварительных результатах сразу четырех групп исследователей (из ЮАР, Швеции, Германии, а также коллектив компании Pfizer/BioNTech), которые провели исследования по способности антител в сыворотке крови переболевших и вакцинированных нейтрализовать новый штамм. Предварительный вердикт ученых: антительная защита против "омикрона" выражена значительно слабее.

Правда, как уточняет Nature, результаты исследований еще не прошли рецензии и не имеют официальной публикации.