Распоряжение правительства Республики Алтай от 13 декабря 2021 года № 779-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

Распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай" дополнить пунктом 14.1.9 следующего содержания:

"14.1.9. Запретить с 15 декабря 2021 года по 15 января 2022 года индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории Республики Алтай, а также гражданам проведение массовых спортивных, зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий, новогодних (рождественских) праздничных и корпоративных мероприятий, а также оказание услуг аналогичного характера.".

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин







