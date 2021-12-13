Apple TV + покажет русский сериал "Контейнер" с Акиньшиной

Стриминговый сервис Apple TV + выбрал для показа первого русскоязычного сериала восьмисерийный "Контейнер" с Оксаной Акиньшиной. В России он был показан в сентябре-октябре на START, а на Apple TV + может появиться весной 2022 года.

Как уточняет Variety, сериал, где также сыграли Филипп Янковский, Маруся Фомина и Артем Быстров, рассказывает историю суррогатной матери, скрывающей опасную тайну. Она оказывается в доме богатой семьи, для которой вынашивает ребенка. Это не только против правил, но и выводит наружу множество секретов.

Режиссер - Максим Свешников ("Ёлки").

Сериал стал первым выбором стриминга после подписанного в июле контракта на право первого выбора с продюсерской компанией Александра Роднянского AR Content. Платформа развивает это направление: в Израиле Apple TV + заполучила "Тегеран", в Южной Корее - "Доктора Брейна".