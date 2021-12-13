Цена на газ в Европе впервые за два месяца превысила 1350 долларов

Цена на газ в Европе впервые с начала октября превысила 1350 долларов за тысячу кубометров. Таковы данные с открытия торгов на лондонской бирже ICE.

На крупнейшем хабе TTF в Нидерландах стоимость газа за короткое время выросла с 1334 до 1354 долларов за тысячу кубометров. По сравнению с показателями на закрытии торгов в пятницу рост цена на топливо составил почти 8%.

На прошлой неделе стоимость газа также росла - по состоянию на 8 декабря она была больше 1200 долларов.

Ранее в "Газпроме" сообщали, что из хранилищ Европы выкачана уже четверть запасов газа, закачанного в этом году.