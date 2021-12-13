В Московском Международном Доме музыки дебютирует звезда Метрополитен-оперы Даниэль де Низ, Патриарший хор собора Св. Троицы в Тбилиси представит символ культурного наследия человечества, Рудольф Бухбиндер раскроет потаенный смысл сокровищ "венской классической школы", а Наталья Петрожицкая предложит экстракт вокальной музыки наших современников.

Кто играет: Даниэль де Низ, Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова.

Что играет: Арии из опер.

Почему идти: Сопрано Даниэль де Низ впервые вышла на сцену в 9 лет, в 15 дебютировала в Лос-Анджелесской опере, а через два года стала самой молодой певицей, когда-либо принятой в оперный Центр при Метрополитен-опере. Однако образование дивы со шри-ланкийскими и голландскими корнями этим не исчерпывается "Вокал, танцы, актерское мастерство - неотъемлемые составляющие моего выступления. Мое тело - холст. Мое лицо - палитра. Я всегда использую как можно больше кистей, чтобы воплотить все грани моего персонажа!" - говорит Даниэль. Редкая пластичность, искромётность, граничащая с озорством и, конечно, вокальная техника на грани фантастики - прямо-таки эталон современного лирического сопрано. Концерт с участием блистательной американской певицы откроет цикл "Мировые оперные звезды", в которой Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр России будут знакомить московских меломанов с лучшими оперными певцами мира. Более чем достойное начало.

Где, когда, сколько: Московский Международный Дом музыки; 17 декабря; 500 - 12 000 руб.

Фото: МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Патриарший хор Кафедрального собора Св. Троицы в Тбилиси.

Что играет: Современная грузинская хоровая музыка, древнегрузинская хоровая полифония.

Почему идти: Грузинское многоголосное пение включено ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества. В том, что один из главных его символов - хор тбилисского собора Святой Троицы, могли убедиться все, кто побывал на его прежних гастролях в Москве. Во время тех концертов не покидало чувство, что это вообще лучшее хоровое пение, что когда-либо приходилось слышать. В репертуаре хора есть произведение "Ухиня" ("Даруй радость"), текст состоит всего из одного слова, однако поют его семь минут. Концерт в "Зарядье" продлится два часа, но радость нам будет подарена навсегда.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье";16 декабря; 2000 - 5 000 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Госоркестр России, солист Рудольф Бухбиндер.

Что играет: Й. Гайдн - Концерт для фортепиано с оркестром ре мажор, В. А. Моцарт - Концерт № 20 для фортепиано с оркестром, Л. ван Бетховен - Концерт № 1 для фортепиано с оркестром.

Почему идти: Горячо любимый в России австрийский пианист Рудольф Бухбиндер возвращается в Москву с тремя шедеврами своих фаворитов. Идеально уравновешенный и логический выстроенный опус Гайдна, романтическое и страстное сочинение Моцарта и брызжущий весельем концерт Бетховена объединят каскады бухбиндеровских фортепианных пассажей. Кому как не знаменитому исследователю "венской классической школы" раскрывать потаенный смысл этих нетленных сокровищ мировой музыки.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 21 декабря; 4 000 - 6 500 руб.

Фото: Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко

Кто играет: Наталья Петрожицкая, Алексей Гориболь. При участии Натальи Владимирской.

Что играет: А. Чайковский - вокальный цикл "Французские песни-баллады XVI-XVII веков", М. Таривердиев - "Вокальный цикл на стихи Б. Ахмадулиной", Л Десятников - "Пять стихотворений Ф.И. Тютчева", В. Гаврилин - вокальный цикл для сопрано, меццо-сопрано и фортепиано "Вечерок".

Почему идти: Наталья Петрожицкая, занятая в ведущих ролях оперного репертуара МАМТ, хорошо известна и своими концертными программами - "Чайковский. Романсы", "Рахманинов. Романсы", "Эпоха барокко. Романсы" и др. Ее творческий тандем с Заслуженным артистом России пианистом Алексеем Гориболем также не нуждается в представлении. "Наш XX век" - новая программа, в которую вошли вокальные циклы современных композиторов - Александра Чайковского, Микаэла Таривердиева, Валерия Гаврилина и Леонида Десятникова, интонационную природу которых дуэт очень точно слышит и понимает. "Это будет вечер глубоко интеллектуальной и драматичной музыки", - обещает Петрожицкая. Есть все основания доверять этому обещанию.

Где, когда, сколько: Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (Малая сцена); 19 декабря; 1 500 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Госоркестр России, солисты Борис Березовский, Никита Борисоглебский.

Что играет: Ф. Мендельсон - Концерт для скрипки и фортепиано с оркестром, Концерт для скрипки с оркестром, Концерт № 1 для фортепиано с оркестром.

Почему идти: Скрипач Никита Борисоглебский, удивительным образом сочетающий строгость с виртуозностью, давно заслужил партнера такого уровня как Борис Березовский - пианиста яркого и бескомпромиссного. В прошлом году вместе с Александром Рудиным они блестяще исполнили Тройной концерт Бетховена, нынешняя программа посвящена Мендельсону - "самому светлому музыкальному таланту, который яснее всех постигает противоречия эпохи и лучше всех примиряет их", по выражению Шумана. Три концерта - Скрипичный, Фортепианный и Двойной - принадлежат к лучшим творениям не только Мендельсона, но и музыки XIX века в целом. Интересно, что для обоих солистов выступление с Гооркестром - прежде всего совместное музицирование и ни один из них не захотел выступить в роли дирижера.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 15 декабря; 3 500 - 6 500 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Ансамбль Les Arts Florissants под управлением Уильяма Кристи.

Что играет: Г.Ф. Гендель - Оратория "Радостный, Задумчивый и Умеренный".

Почему идти: Ансамбль Les Arts Florissants - своего рода Академия Музыки, под стать той, что была основана три столетия назад королем Людовиком XIV. Ведомые своим лидером Уильямом Кристи, "Процветающие Искусства" воскрешают полузабытую музыку XVII-XVIII веков. В этот раз для показа в Москве маэстро выбрал ораторию Генделя "Радостный, Задумчивый и Умеренный", либретто которой не имеет ярко выраженной фабулы: это череда сменяющих друг друга настроений и мироощущений, от веселого и беззаботного до поэтично-меланхолического. Бравурные арии, чередующиеся с трогательными lamenti, старинные инструменты и молодые голоса - торжество барокко в хмурой декабрьской Москве.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 16 декабря; 2 000 - 5 000 руб.

Фото: МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Йэн Бостридж, Джулиус Дрейк.

Что играет: Ф. Шуберт - Вокальный цикл "Зимний путь".

Почему идти: "Он умеет рисовать звуками" - так говорили современники о песнях Шуберта. И в самом деле, высшая степень композиторского мастерства - умение простыми средствами достигать сильнейшего драматического эффекта. Тем важнее услышать в эталонном исполнении самый популярный цикл Мастера песни. Вокальные сокровища Шуберта нам преподнесут выдающийся английский певец Йэн Бостридж и его аккомпаниатор Джулиус Дрейк, блестяще владеющие драматургией "малых форм".

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 17 декабря; 1 500 - 5 000 руб.