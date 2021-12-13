Дело о гибели в бассейне Софьи Конкиной рассмотрит Пресненский суд

20 декабря 2021 года в Пресненском районном суде стартует процесс по уголовному делу о гибели Софьи Конкиной - дочери известного актера Владимира Конкина (Шарапов из сериала "Место встречи изменить нельзя"). Об этом сообщает прокуратура Москвы. Отмечается, что суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты о возращении уголовного дела прокурору. Такова же была и позиция государственного обвинителя.

На скамье подсудимых по этому делу оказалась владелица и руководитель ООО "Фитнес-клуб "Джамп" Анна Андрианова. Ей ранее было предъявлено обвинение по пункту "в" части 2 статьи 238 Уголовного кодекса РФ "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

В прокуратуре также сообщили, что суд удовлетворил ходатайство гособвинителя и продлил обвиняемой меру пресечения в виде запрета определенных действий на срок до 22 мая следующего года.

Андриановой вменяется, что в период с ноября 2015 года по сентябрь 2020 года она предоставляла услуги по плаванию в бассейне фитнес-клуба "в отсутствие тренера-инструктора, медработника и кабинета для медицинского персонала".

Напомним, 22 сентября 2020 года посетитель фитнес-клуба Софья Конкина начала тонуть. Вскоре она была обнаружена другими посетителями и персоналом комплекса в бессознательном состоянии на дне бассейна. Бригадой скорой помощи девушка была доставлена в больницу. Но там скончалась от асфиксии, развившейся вследствие закрытия дыхательных путей водой при утоплении.

Ранее сообщалось, что судмедэкспертиза выявила в крови женщины 0,4 промилле алкоголя и следы препарата "Диазепам", обладающего снотворным и противотревожным эффектом.