Депутат ГД: Срок ревакцинации от COVID-19 могут изменить из-за новых штаммов

Период между получением второй дозы вакцины от коронавируса и ревакцинацией в России может измениться в зависимости от появления новых штаммов коронавируса. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

"У нас принято ревакцинировать "Спутником V" через полгода по рекомендациям Минздрава. Они могут измениться, все зависит от того, как будет происходить течение дальнейшей пандемии, какие новые штаммы возникнут и будет ли эффективна наша вакцина против этих штаммов", - сказал Леонов РИА Новости.

Ранее стало известно, что в Таиланде уменьшат период между второй дозой антиковидной вакцины и ревакцинацией с полугода до трех месяцев из-за омикрон-штамма.

С приходом "омикрона" врачи снова стали активно говорить о необходимости ревакцинации. Пока вирусологи разбираются с тем, насколько опасен новый вариант SARS-CoV-2, инфекционисты настаивают: лучше не ждать и "допривиться". Кому и какой вакциной? С этим разбирались эксперты "РГ"-Недели.