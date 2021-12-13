Диетолог назвала скрытые источники сахара, опасные для здоровья

Диетолог Светлана Зеленцова перечислила скрытые источники сахара, про которые надо знать всем, кто следит за своим здоровьем. Она напомнила, что повышенное потребление сахара - настоящий бич современности. "Важно понимать, что добавленные сахара - это целая группа веществ. И все они в рационе нежелательны", - рассказала Зеленцова.

Диетолог напомнила, что высокое потребление сахара связано с повышенной калорийностью рациона. При этом постоянное поступление больших доз сахара делает клетки нечувствительными к нему, что может стать следствием развития диабета второго типа, а также повышает риски болезни Альцгеймера и некоторых видов рака. Кроме того, при частом поедании сладкого нарушается функция коллагена, что становится причиной ускоренного старения кожи. "Избыток сахаров (в первую очередь фруктозы) оказывает негативное влияние на печень", - предупредила Зеленцова, чьи слова приводит РИА Новости.

Диетолог также перечислила скрытые источники сахара. К ним относятся хлеб, промышленные соусы, полуфабрикаты, йогурты и творог, каши быстрого приготовления, мюсли, сухие завтраки, консервированные овощи и фрукты, соки и нектары, прохладительные и алкогольные напитки. При этом необязательно на этикетке будет написано слово "сахар", уточнила Зеленцова. Часто, по ее словам, указывается иная формулировка: инвертный сироп, глюкоза, нектар агавы, гидролизированный крахмал, концентраты фруктового сока, кокосовый сахар, сгущенный сок тростника и т.д.

Ранее эксперт посоветовала людям после 50 лет полностью отказаться от сладких безалкогольных напитков. Отмечается, что, помимо высокого риска развития сахарного диабета, такие напитки негативно влияют на мозг.