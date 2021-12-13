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Рубрика: В мире

Джонсон предупредил британцев о лавинообразном наступлении "омикрона"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телевизионном обращении к нации предупредил о лавинообразном наступлении нового штамма коронавируса "омикрон". По словам политика, справиться с ним можно лишь с помощью ревакцинации.

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Оказалось, что две дозы прививки от COVID-19 не столь эффективны, а потому необходимо введение третьей дозы. При этом ученые до сих пор не определили, насколько заразен "омикрон".

"Я знаю, что некоторые люди предлагают подождать и выяснить, нужна ли ревакцинация. Вдруг новый штамм не столь суров. Мой ответ - ревакцинация нужна. Не думайте, что "омикрон" вам не навредит. Вы или ваши близкие могут тяжело заболеть. В ЮАР за неделю число госпитализация выросло вдвое", - приводит слова Джонсона The Guardian.

При быстром распространении вируса увеличится нагрузка на больницы. Национальная служба здравоохранения Англии (NHS) в ближайшее время может объявить о чрезвычайной ситуации, что приведет к отмене плановых операций, добавлению пациентов в список ожидания, который уже составляет почти шесть миллионов человек, а также перепрофилированию больниц на борьбу с пандемией.

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