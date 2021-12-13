Эксперт по трудовому праву объяснила, могут ли уволить за частые болезни

Может ли работодатель рассчитать сотрудника, который часто болеет, и как этого избежать, рассказала доцент департамента общих и межотраслевых юридических дисциплин ВШЭ, эксперт по трудовому праву Фатима Сулейманова.

По ее словам, официально частые больничные не могут стать причиной увольнения, поскольку в Трудовом кодексе есть закрытый перечень оснований для расторжения трудового договора. "И там нет такого основания, как частые болезни или больничные листы", - пояснила Сулейманова.

Если вы переболели коронавирусной инфекцией и столкнулись с постковидным синдромом, из-за чего испытываете трудности в выполнении должностных обязанностей, попробуйте договориться с работодателем о временном снижении нагрузки, посоветовала эксперт по трудовому праву.

"Здесь многое зависит от обстановки в коллективе и от установившихся отношений с руководством: кто-то идет навстречу, а кто-то - нет. Можно обсуждать варианты: может быть, есть возможность сокращения рабочего дня на какой-то период или временного перевода на какую-то более легкую работу. Здесь нет закона, это вопрос переговоров", - отметила Сулейманова. Как нет и ограничений на оплачиваемые больничные: сколько раз выписывается больничный, столько пособие и будет платиться, уточнила она в интервью радио Sputnik.

Другое дело, что работодателя может не устраивать часто болеющий сотрудник и его начинают просить уволиться по собственному желанию. Самая главная рекомендация в подобной ситуации, по словам эксперта, не поддаваться на шантаж и давление. "Увольнение за дисциплинарный проступок предусматривает не очень-то простую процедуру, поэтому не факт, что это вообще реально, может быть, это просто угроза", - подчеркнула она.

Сулейманова также посоветовала переболевшим COVID-19 и столкнувшимся с постковидным синдромом попробовать договориться с работодателем о временном снижении нагрузки. При этом эксперт отметила, что стоит обсудить варианты: договариваться о сокращении рабочего дня на какой-то период или о временном переводе на какую-то более легкую работу. "Здесь нет закона, это вопрос переговоров", - подчеркнула она.

Ранее в Минтруде сообщили, что уровень безработицы в России по итогам октября составил 4,3%. Это самый низкий показатель за последние годы.