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13.12.2021 14:55
Рубрика: Экономика

Эксперт по трудовому праву объяснила, могут ли уволить за частые болезни

Текст: Нина Егоршева
Может ли работодатель рассчитать сотрудника, который часто болеет, и как этого избежать, рассказала доцент департамента общих и межотраслевых юридических дисциплин ВШЭ, эксперт по трудовому праву Фатима Сулейманова.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По ее словам, официально частые больничные не могут стать причиной увольнения, поскольку в Трудовом кодексе есть закрытый перечень оснований для расторжения трудового договора. "И там нет такого основания, как частые болезни или больничные листы", - пояснила Сулейманова.

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Если вы переболели коронавирусной инфекцией и столкнулись с постковидным синдромом, из-за чего испытываете трудности в выполнении должностных обязанностей, попробуйте договориться с работодателем о временном снижении нагрузки, посоветовала эксперт по трудовому праву.

"Здесь многое зависит от обстановки в коллективе и от установившихся отношений с руководством: кто-то идет навстречу, а кто-то - нет. Можно обсуждать варианты: может быть, есть возможность сокращения рабочего дня на какой-то период или временного перевода на какую-то более легкую работу. Здесь нет закона, это вопрос переговоров", - отметила Сулейманова. Как нет и ограничений на оплачиваемые больничные: сколько раз выписывается больничный, столько пособие и будет платиться, уточнила она в интервью радио Sputnik.

Другое дело, что работодателя может не устраивать часто болеющий сотрудник и его начинают просить уволиться по собственному желанию. Самая главная рекомендация в подобной ситуации, по словам эксперта, не поддаваться на шантаж и давление. "Увольнение за дисциплинарный проступок предусматривает не очень-то простую процедуру, поэтому не факт, что это вообще реально, может быть, это просто угроза", - подчеркнула она.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Сулейманова также посоветовала переболевшим COVID-19 и столкнувшимся с постковидным синдромом попробовать договориться с работодателем о временном снижении нагрузки. При этом эксперт отметила, что стоит обсудить варианты: договариваться о сокращении рабочего дня на какой-то период или о временном переводе на какую-то более легкую работу. "Здесь нет закона, это вопрос переговоров", - подчеркнула она.

Ранее в Минтруде сообщили, что уровень безработицы в России по итогам октября составил 4,3%. Это самый низкий показатель за последние годы.

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