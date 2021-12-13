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13.12.2021 13:48
Рубрика: Экономика

Минтруд: Уровень безработицы в России в октябре составил 4,3%

Текст: Нина Егоршева

Уровень безработицы в России по итогам октября составил 4,3%. Это самый низкий показатель за последние годы. Об этом сообщила замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова в ходе пресс-конференции на тему "Развитие национальной системы квалификаций: итоги года".

Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
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"Уровень безработицы, по данным Росстата, за октябрь текущего года составил 4,3%. Можно сказать, что это практически за последние годы самый низкий показатель по безработице. И численность занятых граждан у нас сейчас 72,3 млн человек. Это тоже очень хороший показатель", - рассказала Мухтиярова, чьи слова передает ТАСС.

Представитель Минтруда также отметила, что в России достигнут и даже перевыполнен приблизительно на 400 тысяч занятых граждан тот показатель, который был установлен президентом РФ в части восстановления занятости и восстановления рынка труда.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам сообщил, что занятость достигла 72,3 миллиона человек, что соответствует уровню второй половины "доковидного" 2019 года.

Экономика Работа Занятость Правительство Минтруд

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