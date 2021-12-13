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13.12.2021 13:02
Рубрика: Страхование

Эксперт предупредил российских водителей о новом виде мошенничества

Текст: Майя Бирюкова
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

В последнее время страховые компании все чаще стали фиксировать подставные ДТП. Мошенники намеренно устраивают мелкие аварии для того, чтобы отремонтировать старые повреждения автомобиля не за собственный счет.

Фото: Юрий Зубко/РГ
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Об этом в интервью телеканалу "Звезда" рассказал заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов.

С распространением дорожных комплексов фото- и видеофиксации имитировать аварию становится все сложнее. Поэтому мошенники специально подставляют автомобиль под настоящий удар. Чаще всего ДТП провоцируется на тех участках дорог, где ограничена скорость, чтобы минимизировать риски травм.

По словам Сергея Ефремова, один и тот же автомобиль (обычно для схемы выбираются старые машины) может поступать к страховщикам более 30 раз за год.

Как правило, в таких случаях на расследование всех обстоятельств ДТП уходит больше времени: факт мошенничества еще нужно доказать, а для этого информация собирается по всем возможным источникам.