Эксперт предупредил российских водителей о новом виде мошенничества

В последнее время страховые компании все чаще стали фиксировать подставные ДТП. Мошенники намеренно устраивают мелкие аварии для того, чтобы отремонтировать старые повреждения автомобиля не за собственный счет.

Об этом в интервью телеканалу "Звезда" рассказал заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов.

С распространением дорожных комплексов фото- и видеофиксации имитировать аварию становится все сложнее. Поэтому мошенники специально подставляют автомобиль под настоящий удар. Чаще всего ДТП провоцируется на тех участках дорог, где ограничена скорость, чтобы минимизировать риски травм.

По словам Сергея Ефремова, один и тот же автомобиль (обычно для схемы выбираются старые машины) может поступать к страховщикам более 30 раз за год.

Как правило, в таких случаях на расследование всех обстоятельств ДТП уходит больше времени: факт мошенничества еще нужно доказать, а для этого информация собирается по всем возможным источникам.