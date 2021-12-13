"Это был кинопоэт". Коллеги рассказали, как им работалось с Соловьевым

Сергей Бугаев (Африка), художник, актер:

- Умер человек, совершивший своего рода культурную революцию в России, воспитавший своими фильмами, могу сказать, целое поколение - и не только в кино, но и просто, на пространстве страны.

Это был кинопоэт, имевший определенную систему возвышенных категорий, приложимую к банальным и узнаваемым форматам. Она придавала его фильмам особую двойственность - то ли это происходит здесь и сейчас или всегда и везде. Или нигде и никогда. Такие ассоциации возникали по разным поводам, при просмотрах самых разных его картин - и это всегда был Соловьев, которого ни с кем не спутать.

Сергей Александрович был человеком чутким, тонким, многие могли оценить это по его самозабвенным эфирам на телеканале "Культура", где он рассказывал о людях своего поколения, еще молодых тогда - Шпаликове, Лебешеве и других, оцениваемых им с точки зрения их творческих потенциалов, внутреннего художественного объема.

Соболезную Татьяне Друбич, Анне Друбич и всем тем, кто любил Сергея Александровича. Его наследие, уверен, будет изучаться, на нем можно учить новые поколения.

Юрий Клименко, кинооператор, 6-кратный обладатель "Ники":

- У меня из его картин любимая - "Чужая, Белая и Рябой". Мы на ней с ним впервые работали вместе, и сошлись сразу - съемки, помню, были тяжелые, но творчески - легкие, мы были с Сережей там едины. Увы, не так известна наша с ним картина "Три сестры". Но она очень хороша была, изысканна и по актерским работам, и по декорациям. Мы активно обсуждали ее колористику, Сергей ведь хорошо понимал природу изображения, сам активно фотографировал. И с ним было легко говорить на эти темы и осуществлять задуманное.

Сережа был романтик и всю жизнь нес в себе заряд юношеского отношения к миру. И нас приглашал в свой юношеский мир.