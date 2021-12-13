Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
13.12.2021 16:20
Рубрика: Легковые авто

Фото: у BMW появится новый тип селектора трансмиссии

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.CarBuzz.com Фото: www.CarBuzz.com
Фото: www.CarBuzz.com

Компания BMW запатентовала новый тип управления трансмиссией, объединяющий функции запуска мотора, режимов движения и задействования тормозов в одном пульте.

Фото: Пресс-служба BMW.
BMW подсветит огромные "ноздри" своих моделей

По задумке авторов идеи, в управлении система должна быть не сложнее переключения режимов бытового прибора, вроде пылесоса, за весь функционал будет отвечать автоматика.

Избавленные таким образом от необходимости размещать в салоне отдельные пульты запуска мотора и активации стояночного тормоза дизайнеры получат дополнительную творческую свободу при компоновке интерьера автомобиля, пишет CarBuzz.

Пульт управления трансмиссией с интегрированными функциями активации мотора и стояночного тормоза BMW пока не был реализован даже на опытных образцах электромобилей, а рыночные перспективы идеи неясны. Отмечается лишь, что он может использоваться со всеми типами силовых установок: ДВС, гибридами, электромоторами.

#BMW