Фото: у BMW появится новый тип селектора трансмиссии

Компания BMW запатентовала новый тип управления трансмиссией, объединяющий функции запуска мотора, режимов движения и задействования тормозов в одном пульте.

По задумке авторов идеи, в управлении система должна быть не сложнее переключения режимов бытового прибора, вроде пылесоса, за весь функционал будет отвечать автоматика.

Избавленные таким образом от необходимости размещать в салоне отдельные пульты запуска мотора и активации стояночного тормоза дизайнеры получат дополнительную творческую свободу при компоновке интерьера автомобиля, пишет CarBuzz.

Пульт управления трансмиссией с интегрированными функциями активации мотора и стояночного тормоза BMW пока не был реализован даже на опытных образцах электромобилей, а рыночные перспективы идеи неясны. Отмечается лишь, что он может использоваться со всеми типами силовых установок: ДВС, гибридами, электромоторами.