Генри Кавилл хочет сыграть в экранизациях Mass Effect и Warhammer

Британский актёр Генри Кавилл, главным образом известный как ведьмак и Супермен, ранее намекавший на своё участие в экранизации по играм серии Mass Effect, подтвердил в интервью GamesRadar, что с удовольствием бы снялся в подобном проекте, являясь фанатом основной игровой трилогии.

Аналогично Кавилл относится и к перспективе сыграть в экранизации по культовой вселенной Warhammer или Warhammer 40,000, где у него немало любимых героев, которых он хотел бы сыграть и даже жалеет, что сыграть в итоге сможет только кого-то одного, признался он в комментарии для IGN.

О том, что Amazon планирует экранизацию Mass Effect, стало известно в прошлом месяце. Что касается мира Warhammer, по нему готовится сразу несколько проектов.