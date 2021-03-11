По вселенной Warhammer 40 000 готовят еще несколько сериалов

Компания Games Workshop поделилась планами на анимационные экранизации культовой вселенной Warhammer 40 000.

В частности, речь идёт об официальном включении во вселенную фанатского сериала Astartes и его дальнейшем развитии.

Также в разработке мини-сериал Primaris: The Last Templar, которым займётся художник Александр Панин (PaxelArt).

Кроме того, Lost Legion Studios занимается проектом The Exodite, а Codex Film - сериалом Iron Within.

Обещаются и другие амбициозные проекты.

Ранее стало известно, что готовятся анимационный сериал "Ангелы смерти" и игровой "Эйзенхорн".