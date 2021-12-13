Глава Минздрава рассказал о состоянии россиян, заразившихся "омикроном"

Россияне, у которых выявлен "омикрон"-штамм коронавируса находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу Минздрава Михаила Мурашко.

По его словам, у большинства заразившихся уже был иммунитет к коронавирусу.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что "омикрон" подтвержден уже у 16 россиян. Всего в обсерваторах находились 177 человек, которые вернулись в страну из-за границы.

Новый штамм коронавируса был выявлен в Южной Африке. ВОЗ квалифицировала его как "вызывающий беспокойство" и дала ему название "омикрон". Специалисты предполагают, что новый вариант вируса не только серьезно мутировал, но и легче передается от человека человеку, чем штамм "дельта".