Голикова: Коллективный иммунитет к коронавирусу в России достиг 55,8%

Уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в России достиг 55,8%. Полным циклом привились 68,8 миллиона россиян. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании в Госдуме.

Суммарно с начала пандемии в России число случаев заражения коронавирусом превысило 10 миллионов. В последние недели наблюдается спад заболеваемости, в частности за последние сутки выявлено менее 30 тысяч новых случаев, сообщал оперативный штаб.

По итогам вакцинации от COVID-19 выдано более 54 миллионов сертификатов через портал госуслуг, из них 1,7 миллиона были оформлены через многофункциональные центра (МФЦ), рассказала Голикова.

Как писала ранее "РГ", люди, переболевшие коронавирусом неофициально, то есть не сделавшие во время болезни ПЦР-тест, но имеющие антитела, смогут получить QR-код переболевшего сроком полгода. При наличии положительного ПЦР-теста срок действия сертификата составит год.