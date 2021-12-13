Новости

В Подмосковье подростки убили мужчину на спортплощадке 17:59
Продюсер: Джеймс Бонд может стать "небинарной персоной" 17:55
Болгария с третьей попытки сформировала новое правительство 17:46
Лавров обсудил с иранским коллегой ситуацию вокруг СВПД 17:28
Голикова рекомендовала ревакцинироваться от COVID-19 через полгода 17:25
Голикова: Коллективный иммунитет к коронавирусу в России достиг 55,8% 17:21
Устроивший стрельбу в курском клубе сдался полиции 17:16
СК РФ: Завершено дело о незаконном вывозе в Китай ценных пород древесины 16:50
Поврежденную американскую подлодку заметили в Сан-Диего 16:48
В Симферополе на матче Ночной хоккейной лиги умер нападающий 16:47
Россия расширила ограничения на импорт из Европы из-за птичьего гриппа 16:46
Нурмагомедов серьезно поговорил с братом после инцидента в аэропорту Махачкалы 16:45
Росреестр опроверг сообщения о прекращении своей деятельности 16:31
В Москве в три раза вырос спрос на элитную недвижимость 16:31
Страны ОПЕК в ноябре увеличили добычу нефти меньше запланированного 16:29
Ученые оценили эффект камер на дорогах России 16:28
Индекс МосБиржи упал ниже 3700 пунктов впервые с июля 16:12
Первый случай заражения штаммом "омикрон" выявлен в Китае 16:11
Доходы Спецсвязи за 9 месяцев 2021 года выросли на 5,6% 16:03
Названы самые популярные в 2021 году российские фильмы и сериалы 15:55
Минфин: Инфляция в России по итогам 2021 года составит около 8% 15:47
Путин обсудит с кабмином загрязнение воздуха и "омикрон" 15:41
К 2030 году профпереподготовка потребуется большей половине работников 15:31
Профильный комитет ГД рекомендовал снять с повестки проект о QR-кодах на транспорте 15:29
Москвич лишится квартиры за демонтаж стены 15:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как остановить продажи нелегального алкоголя
Как остановить продажи нелегального алкоголя
Вера Сторожева сняла фильм о чудесном спасении Москвы
Вера Сторожева сняла фильм о чудесном спасении Москвы
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
13.12.2021 17:21
Рубрика: Общество

Голикова: Коллективный иммунитет к коронавирусу в России достиг 55,8%

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

Уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в России достиг 55,8%. Полным циклом привились 68,8 миллиона россиян. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании в Госдуме.

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ РИА Новости
Голикова: Детей не касается закон о QR-кодах

Суммарно с начала пандемии в России число случаев заражения коронавирусом превысило 10 миллионов. В последние недели наблюдается спад заболеваемости, в частности за последние сутки выявлено менее 30 тысяч новых случаев, сообщал оперативный штаб.

По итогам вакцинации от COVID-19 выдано более 54 миллионов сертификатов через портал госуслуг, из них 1,7 миллиона были оформлены через многофункциональные центра (МФЦ), рассказала Голикова.

Как писала ранее "РГ", люди, переболевшие коронавирусом неофициально, то есть не сделавшие во время болезни ПЦР-тест, но имеющие антитела, смогут получить QR-код переболевшего сроком полгода. При наличии положительного ПЦР-теста срок действия сертификата составит год.

Общество Здоровье Правительство Вице-премьеры Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Голикова: Коллективный иммунитет к коронавирусу в России достиг 55,8%
Госдума 16 декабря рассмотрит проект о QR-кодах в общественных местах
Никита Михалков переизбран на пост председателя Союза кинематографистов
Владимир Кириенко назначен генеральным директором VK
Голикова: Россияне с антителами получат сертификаты переболевших на полгода
В Роспотребнадзоре перечислили основные симптомы при "омикроне"
Россияне объяснили, зачем меняют имена и фамилии