Привитые иностранными вакцинами смогут получить сертификат на полгода

Россияне, привитые иностранными вакцинами от коронавируса, смогут сдать тест на антитела и получить сертификат на полгода. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на встрече с депутатами фракции "Единая Россия".

По ее словам, получить сертификат, сдав анализ на антитела, смогут и россияне, которые привились вакциной "Спутник V" за рубежом.

В Госдуме сегодня обсуждаются поправки на тему QR-кодов на заседаниях фракций.

Также Голикова сообщила, что правительство продумало варианты получения сертификатов о вакцинации для имеющих антитела граждан. Россияне с антителами получат сертификаты переболевших на полгода, с антителами и с положительным ПЦР-тестом - на год.

Напомним, что правительство России 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах. Планируется, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. Эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о введении QR-кодов конкретно на транспорте будет снят с рассмотрения. Работу в этом направлении продолжат профильный комитет и министерство.