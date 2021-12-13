Володин объяснил снятие с повестки проекта о QR-кодах на транспорте

Госдума должна принимать взвешенные законы, которые не нарушают права граждан. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, объясняя снятие с повестки резонансного законопроекта о введении QR-кодов на транспорте. По его словам, работу над поправками продолжит профильный комитет вместе с Минтрансом.

Напомним, что о снятии правительственного проекта с повестки Володин ранее сообщил в своем Telegram-канале. Он пояснил, что это результат диалога Госдумы с кабмином на основе учета мнений регионов и обращений граждан.

На заседании фракции "Единая Россия" спикер подчеркнул, что депутаты должны "принимать законы, которые будут соответствовать Конституции, которые не нарушают ни в коем случае права граждан".

"Надо быть взвешенными при выработке этих решений, с тем, чтобы у нас учитывалось мнение граждан, чтобы мы не сделали ошибок", - сказал он.

Исходя именно из таких задач, профильный комитет ГД по транспорту вместе с отраслевым министерством предложили продолжить работу над проектом, договорившись, что он не будет рассматриваться на этой неделе, заявил Володин.

"Иными словами, мы будем сегодня, на Совете Государственной Думы, снимать с рассмотрения этот законопроект", - резюмировал Володин.

Законопроект о QR-кодах на транспорте планировалось рассмотреть в первом чтении 16 декабря.