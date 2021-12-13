Госдума определилась с проектами законов о QR-кодах

Первый законопроект касался применения QR-кодов на транспорте - для допуска на авиарейсы и в поезда дальнего следования. Второй - об их использовании для посещения общественных мест. Как подчеркивали в кабмине, эта мера не затронет граждан для посещения аптек, магазинов с продуктами и товарами первой необходимости. Перед рассмотрением в Госдуме законодатели решили провести консультации с кабмином, собрать отзывы регионов и мнения граждан. Выяснилось, что больше всего замечаний именно к транспортному законопроекту. О том, что спешить не надо, говорил и президент Владимир Путин - глава государства заявил, что перед тем, как ввести QR-коды на транспорте, следует убедиться в готовности к этому всей системы. "Вся процедура должна быть предельно понятной и прозрачной, не создавать дополнительных проблем для людей", - заметил Путин.

Вчера фракция "Единая Россия" приняла решение о необходимости тщательной доработки этих документов с учетом мнений граждан. "Представим себе отдаленные регионы, где не каждую неделю летают вертолеты или легкомоторные самолеты или ходит какой-то другой транспорт, - заявил глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев журналистам. - А температурный какой режим там? А условия какие?". Он добавил, что решение отложить законопроект позволит обсуждать законопроект в рабочем порядке, "без спешки и, самое главное, без тех больных ошибок, которые ударят по конкретным судьбам, по конкретным людям".

Профильный комитет по транспорту обсудил эту тему в тот же день на своем заседании - была дана рекомендация отложить проект. Позже это решение поддержал Совет Госдумы. Председатель палаты Вячеслав Володин подчеркнул, что, принимая решение, депутаты исходили из позиции президента РФ, который предостерег от опрометчивых решений.

Ситуацию прокомментировали и в Кремле. Законопроект о введении QR-кодов на транспорте на нынешней стадии не может гарантировать отсутствие негативных последствий для граждан, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, оценивая решение "Единой России" снять с рассмотрения этот документ.

Что касается второго законопроекта - о QR-кодах в общественных местах, то в Госдуме собираются продолжить работу и по нему. Но этот документ куда больше готов к принятию в первом чтении - его решили не откладывать, а дорабатывать уже ко второму - основному - чтению. Первое чтение намечено на 16 декабря.

Глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что в случае одобрения проект будет на месяц разослан для получения предложений, так что в этом году закон принять не успеют. "Мы не гоним, не торопимся, - подчеркнул он. - Мы готовы при рассмотрении в первом чтении принять проект постановления Госдумы, куда включим все основные проблемы, которые беспокоят общество. С тем, чтобы уже дальше мы могли его доработать и, самое главное, чтобы сохранить людям жизни".

На глубокой доработке настаивают в "Единой России". "Мы как фракция поддерживаем этот законопроект в первом чтении, - заявил Владимир Васильев. - Но при этом понимаем, что ко второму чтению будет вестись серьезная работа по глубокой проработке". В ходе доработки "единороссы" намерены исключить риски двоякого толкования норм и нарушения прав граждан.

Сертификаты после теста на антитела смогут получить и те россияне, которые привились иностранными вакцинами от коронавируса. Документ будет действовать полгода

Кабмин уже продумал вместе с депутатами ряд важных нюансов, которые необходимо будет учесть. Как раз эти темы интересовали общественность. Многих волновал вопрос, как быть тем, кто переболел неофициально, но имеет антитела. Таким россиянам предложат варианты, о которых заявила Татьяна Голикова в ходе общения с фракциями. Итак, россияне, которые сдали положительный тест на коронавирус после 1 января 2021 года, но не обращались за медицинской помощью, смогут получить документ о перенесенной болезни, если сдадут положительный тест на антитела. Действовать сертификат будет год, как у других переболевших. Те, кто положительный тест не сдавал, но предполагает, что переболел, могут подтвердить факт перенесенной инфекции положительным тестом на наличие антител. В этом случае сертификат будет действителен полгода.

При этом уровень антител не будет иметь значения - измерять их количество не будут. Как уточнила Голикова, для выдачи сертификата будет достаточно того, что они просто есть.

Сертификаты после теста на антитела смогут получить и те россияне, которые привились иностранными вакцинами от коронавируса. Документ также будет действовать полгода. Такой же механизм будет действовать для привившихся вакциной "Спутник V" граждан России, которые находятся за границей. Это коснется, кстати, и Абхазии, и Южной Осетии, а также территории Донецкой и Луганской народных республик.

Эту меру вчера прокомментировал Дмитрий Песков, который пояснил журналистам, что это именно учет антител, а не взаимное признание вакцин, хотя работа в этом плане тоже идет. По его словам, выдача сертификатов привитым иностранными вакцинами российским гражданам не означает, что за рубежом последуют такие же решения.

Со своей позицией по поправкам о QR-кодах для общественных мест между тем определились не только в "Единой России" - "Справедливая Россия - За правду" и КПРФ заявили, что поддерживать их не будут. Позиция ЛДПР оказалась менее четкой. По словам лидера фракции Владимира Жириновского, "пока не будет голосовать за проект". "Новые люди" на момент написания материала свой вердикт не вынесли.

"Рассмотрение законопроекта о внесении изменений в "транспортное" законодательство, предполагающий предъявление сертификата с QR-кодом при покупке авиа- и железнодорожного билета, отложено на неопределенный срок. Это результат большой работы, которую проделал экспертный совет "Единой России", руководство фракции и наши общественные приемные совместно с бизнесом, профессиональным сообществом и, конечно, с опорой на мнение людей. На сегодняшний день законопроект не готов к принятию", - так прокомментировал ситуацию секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. По его словам, в партии обобщили все общественные предложения и запросы в конкретные решения. Это касается четкого перечня противопоказаний от прививки, перечня экстренных ситуаций, когда можно перемещаться без медицинских сертификатов. Турчак добавил, что диалог "Единая Россия" с кабмином идет конструктивно, партия подготовит ко второму чтению дополнительные предложения и к законопроекту о "Санитарно-эпидемиологическом благополучии". "Наша основная задача - защита прав граждан и последовательные шаги по защите их здоровья", - заметил он.