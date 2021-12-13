Совет Думы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте

Совет Госдумы на своем заседании принял решение снять с рассмотрения законопроект, направленный на введение QR-кодов на поездах дальнего следования и авиарейсах.

Сегодня по итогам заседания фракции "Единая Россия" ее лидер Владимир Васильев заявил, что законопроект о введении QR-кодов на поездах и авиарейсах будет снят с рассмотрения палаты и будет дорабатываться. По словам Васильева, доработка будет происходить без спешки - с учетом того, что "у нас очень большая страна", есть отдаленные регионы, "где не каждую неделю летают вертолеты или легкомоторные самолеты или ходит какой-то другой транспорт".

Глава фракции "Единая Россия" добавил, что такое решение позволит обсуждать законопроект в рабочем порядке, "без тех больных ошибок, которые ударят по конкретным судьбам, по конкретным людям". В профильном комитете заявили о планах продолжить работу над документом с министерством транспорта, со всеми ведомствами и общественными организациями.

Комментируя решение "Единой России" снять документ с рассмотрения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на нынешней стадии законопроект не может гарантировать отсутствие негативных последствий для граждан. Он отметил, что партия с самого начала "заняла достаточно жесткую позицию", и в плотном взаимодействии с правительством, Минтрансом депутаты "погружались в детали и стало ясно, что, действительно, очень сложный законопроект, и на нынешней стадии гарантировать (отсутствие) негативных последствий для людей очень сложно". В связи с этим было принято решение снять его с рассмотрения.

Представитель Кремля также подчеркнул, что "президент с самого начала заявил о своей принципиальной позиции - интересы людей являются абсолютным приоритетом при рассмотрении подобных сложных законопроектов".

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что перед тем, как ввести QR-коды на транспорте, следует убедиться в готовности к этому всей системы. "Вся процедура должна быть предельно понятной и прозрачной, не создавать дополнительных проблем для людей", - добавил российский лидер.