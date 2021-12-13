Минтранс дополнительно проработает законопроект о введении QR-кодов на транспорте

"Минтранс провел работу по его обсуждению с депутатами профильного комитета Государственной Думы, экспертами, перевозчиками и общественными организациями. По итогам совещаний принято совместное решение о дальнейшей проработке проекта закона", - отметили в пресс-службе министерства.

Проработаны будут отдельные положение законопроекта с учетом позиции президента и консультаций министра транспорта с председателем правительства России, пояснили в Минтрансе. Решение было принято совместно с Госдумой, добавили в министерстве.

Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, законопроект будет снят с обсуждения, так как депутаты должны принимать взвешенные законы, которые не нарушают права граждан.

Законопроект о введении QR-кодов на транспорте был внесен в Госдуму в середине ноября. Он предполагает предъявление кодов при покупке билетов и в момент регистрации. По действующей редакции, при отсутствии QR-кода у пассажира авиакомпания должна расторгнуть с ним договор о перевозке и вернуть стоимость билета в полном объеме в течение 30 дней.

В обществе начались дискуссии о механизмах действия новых норм. В частности, бурное обсуждение вызвали вопрос, нужно ли предъявлять QR-коды только при регистрации на рейс или также при покупке билетов. Второй дискуссионный момент - как будут компенсироваться стоимость билетов тем пассажирам, которые к моменту регистрации не смогут предъявить QR-код, должны ли авиакомпании выплачивать деньги всем пассажирам или только тем, кто купил билеты по "возвратному" тарифу. Авиакомпании настаивают на варианте компенсаций только по "возвратному" тарифу. Высказывались также предложения компенсировать пропавшие билеты ваучерами.

Обсуждение законопроекта в комитете Госдумы по транспорту и строительству прошло 7 декабря. Как рассказывал "РГ" источник, знакомый с содержанием дискуссии, обсуждались выплаты авиакомпаниям со стороны государства, но вариант выплат компенсаций пассажирам только с "возвратными" билетами не обсуждался.

Президент России Владимир Путин призвал депутатов перед принятием решения по законопроекту оценить последствия и готовность транспортной системы.

Повторное обсуждение законопроекта должно было состояться 14 декабря, на 16 декабря было запланировано рассмотрение законопроекта в первом чтении.