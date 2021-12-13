Постановление правительства Хабаровского края от 13 декабря 2021 года № 630-пр "О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 2 июля 2021 г. № 274-пр "Об отдельных ограничительных мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края"

В связи со складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановкой по распространению новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края Правительство края постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 2 июля 2021 г. № 274-пр "Об отдельных ограничительных мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края" следующие изменения:

1) пункт 3 после слова "публичных" дополнить словами ", экскурсионных и других";

2) подпункт "б" пункта 31 изложить в следующей редакции:

"б) проведение профессиональной спортивной лигой профессиональных спортивных соревнований по футболу и хоккею осуществляется при заполняемости зрительных трибун в объеме не более 500 человек;";

3) в пункте 32:

а) в подпункте "б" слова "с 13 по 28 ноября 2021 г." заменить словами "с 15 декабря 2021 г. по 10 января 2022 г.";

б) дополнить подпунктом "в" следующего содержания:

"в) на территории городских округов "Город Хабаровск", "Город Комсомольск-на-Амуре" Хабаровского края в период с 15 по 31 декабря 2021 г.:

- работу учреждений, реализующих программы дополнительного образования для детей в сфере образования, культуры, спорта, а также предоставление групповых и индивидуальных занятий с детьми, за исключением занятий, проводимых дистанционно;

- проведение анимационных программ, представлений, конкурсов в торговых центрах и магазинах.";

4) в абзаце четвертом пункта 33 слова "72 часа" заменить словами "48 часов";

5) дополнить пунктом 310 следующего содержания:

"310. Определить режим работы организаций розничной торговли, расположенных на территории городских округов "Город Хабаровск", "Город Комсомольск-на-Амуре" Хабаровского края, реализующих только непродовольственные товары, с 11 часов 00 минут.";

6) абзац шестой подпункта 5.3 пункта 5 признать утратившим силу;

7) пункт 51 изложить в следующей редакции:

"51. Допуск сотрудников в здания, занимаемые Правительством края, администрацией Губернатора и Правительства края, органами исполнительной власти края, Законодательной Думой Хабаровского края, органами местного самоуправления муниципальных образований края, Контрольно-счетной палатой Хабаровского края, избирательной комиссией Хабаровского края, уполномоченным по правам человека в Хабаровском крае, уполномоченным по правам ребенка в Хабаровском крае, уполномоченным по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае, учреждениями, подведомственными органам исполнительной власти края, органам местного самоуправления муниципальных образований края, осуществляется при наличии документа, удостоверяющего личность гражданина, а также QR-кода вакцинированного либо справки.

Допуск посетителей в здания, указанные в абзаце первом настоящего пункта (за исключением многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и медицинских организаций), осуществляется при наличии документа, удостоверяющего личность гражданина, а также QR-кода вакцинированного либо справки, либо заключения и ПЦР-теста.";

8) пункт 52 после слов "органов исполнительной власти края" дополнить словами ", органов местного самоуправления муниципальных образований края, учреждений, подведомственных органам исполнительной власти края, органам местного самоуправления муниципальных образований края";

9) пункт 53 после слов "муниципальных образований края" дополнить словами ", учреждений, подведомственных органам исполнительной власти края, органам местного самоуправления муниципальных образований края";

10) дополнить пунктом 55 следующего содержания:

"55. Работодателям, осуществляющим свою деятельность на территории городских округов "Город Хабаровск", "Город Комсомольск-на-Амуре" Хабаровского края, перевести на дистанционный режим работы сотрудников в количестве не менее 30 процентов от штатной численности, в том числе сотрудников, не имеющих QR-кода вакцинированного либо справки, либо заключения.

Действие настоящего пункта не распространяется на организации, указанные в пункте 4 Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", кинотеатры, театры, филармонии, цирки, а также организации, указанные в пунктах 51 - 54 настоящего постановления.";

11) дополнить пунктами 63, 64 следующего содержания:

"63. Организациям, независимо от формы собственности, а также индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров во всех видах транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения, включая такси и заказные перевозки, производить посадку пассажиров при соблюдении масочного режима.

64. Руководителям торговых центров, магазинов, расположенных на территории городских округов ""Город Комсомольск-на-Амуре" Хабаровского края, "Город Хабаровск", указанных в таблицах 10, 11 приложения № 2 к настоящему постановлению, обеспечить на входе измерение температуры тела посетителей. Принять меры по недопуску на территорию торговых объектов граждан с повышенной температурой тела.";

12) в приложении № 2:

а) в таблице 5:

- графу 2 пункта 1 изложить в следующей редакции: "ТЦ";

- пункт 5 признать утратившим силу;

- дополнить пунктом 6 следующего содержания:

б) графу 2 пункта 17 таблицы 10 изложить в следующей редакции: "ТЦ";

в) пункт 20 таблицы 11 признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 15 декабря 2021 г., за исключением подпунктов 7 - 9 пункта 1 настоящего постановления, вступающих в силу с 20 декабря 2021 г.

Губернатор, Председатель Правительства края М.В.Дегтярев







