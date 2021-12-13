"Яндекс" хочет запретить индексацию сайтов с пиратским контентом в поиске

"Яндекс" хочет дополнить антипиратский меморандум механизмом удаления сайтов с пиратским контентом из поисковой выдачи. В компании считают, что такой подход позволит внедрить новые средства для борьбы с пиратами.

"Самое важное на текущий момент - принятие внесенного в Государственную думу законопроекта, основанного на положениях текущего меморандума. Следующим шагом будет дополнение меморандума согласованным отраслью механизмом удаления доменов-рецидивистов из поисковой выдачи", - цитирует пресс-службу "Яндекса" ТАСС.

Антипиратский меморандум подписали правообладатели и крупнейшие интернет-компании в 2018 году. Ведением реестра занимается Роскомнадзор.