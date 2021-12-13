Индекс МосБиржи упал ниже 3600 пунктов впервые с начала мая

Российский рынок акций 13 декабря продолжил падение: к 21.50 мск индекс МосБиржи упал более чем на 4% - ниже 3600 пунктов. Это произошло впервые с 4 мая. Индекс РТС снижается чуть меньшими темпами: он становился на отметке 1548 пунктов. "Голубые фишки" падают в цене на 3,9%.

"На первый план снова вышли геополитические волнения: в западной прессе усилилась антироссийская риторика, - объясняет падение российского рынка акций старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев. - Не факт, что все, к чему призывают иностранные политики, будет реализовано в реальности, но раз шанс есть, инвесторы уклоняются от рисков".

При этом рублю пока удается оставлять вне поля зрения ужесточение западной антироссийской риторики, замечает эксперт. Доллар на Московской бирже подорожал на 20 копеек - до 73,56 рубля, евро прибавил 33 копейки и поднялся чуть выше 83 рублей.

"Негатив присутствует, но выраженного давления не оказывает. Заметного оттока нерезидентов с рынка долга РФ также пока не видно, это позволяет рублю сохранять относительное равновесие", - заключает Владислав Силаев. О том, какие события на этой неделе могут повлиять на динамику российской валюты, читайте в материале "РГ".