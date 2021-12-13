Из-за этих лекарств можно лишиться водительских прав. Список

Довольно распространенные лекарства могут стать причиной лишения прав. Их компоненты дают положительный результат при тестировании на наркотики и психотропные вещества.

Список препаратов перечислил у себя в Telergam-канале руководитель экспертного центра "Пробок.нет" Александр Шумский.

Например, в состав седативных препаратов "Валокордин", "Корвалол" и "Андипал" входит фенобарбитал - вещество, оборот которого в России законодательно ограничен.

Используемый как противокашлевое лекарственное средство кодеин обладает небольшим опиатным действием, его оборот также ограничен. Он входит в состав таких лекарств как "Терпинкод", "Колдрекс Найт" и "Тедеин".

Популярные противопростудные препараты - "Терафлю", "Форейн", "Фервекс" - имеют в составе антигистаминные вещества хлорфенамин и фенирамин, а также сосудосуживающий фенилэфрин. Эти компоненты тоже могут давать положительный тест на наркотики, предупредил эксперт.

Также стоит опасаться употребления за рулем транквилизаторов - таких, как "Диазепам" и других, чье название заканчивается на "-зепам". В их составе есть бензодиазепины, психоактивные вещества.

По словам Александра Шумского, некоторые вещества - например, фенобарбитал - выводятся из организма до месяца. Человек, принявший препарат с его содержанием, будет чувствовать себя адекватно, но при тестировании на наркотики повышается вероятность положительного результата. Поэтому водителя могут признать находящимся в состоянии опьянения и лишить прав на срок до двух лет.