Израиль готовит военную операцию против Ирана

Отсутствие прогресса в ходе переговоров в Вене о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе вынуждает Израиль прибегнуть к громким заявлениями о готовности провести военную операцию, чтобы не допустить разработки Тегераном ядерного оружия.

Бесплодность венских переговоров была констатирована и в ходе встречи госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок на полях ливерпульского саммита "семерки". "Нам понятно, что никакого прогресса нет. Из-за позиции Тегерана мы потеряли полгода, а время на исходе", - заявила Бербок.

На этом фоне министр обороны Израиля Бени Ганц использовал свой визит в США на прошлой неделе, чтобы усилить давление на Тегеран. Более того, глава израильского оборонного ведомства якобы уже отдал приказ армии готовиться к возможной военной атаке на Иран.

Как сообщает израильская пресса со ссылкой на свои источники в правительстве, Ганц уже провел необходимые консультации по вопросу военной операции с Вашингтоном. При этом со стороны Белого дома "никакого запрета на военные действия не поступило".

Для убеждения американских союзников Ганц использовал традиционную для Израиля риторику о якобы намерении Ирана атаковать еврейское государство. По мнению Ганца, Тегеран - это "угроза не только Израилю, но и всему Западу, потому что Тегеран хочет уничтожить свободу и мир на Ближнем Востоке".

Именно для противостояния этой угрозе Израиль намерен продолжить нормализацию отношений с другими арабским государствами. На этой неделе глава правительства Израиля Нафтали Беннет впервые в истории с официальным визитом посетит Объединенные Арабские Эмираты. Ожидается также его визит в Бахрейн.

Как сообщали ранее израильские СМИ, ВВС Израиля уже запланировали на весну будущего года крупномасштабные учения по отработке возможных ударов по ядерным объектам Ирана. Над Средиземным морем израильские истребители и бомбардировщики намерены проверить, насколько эффективно авиация сможет действовать на дистанции в тысячу километров - именно такое расстояние самолетам необходимо преодолеть, чтобы добраться до ядерных объектов Ирана.