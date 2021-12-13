Крупнейший российский автодилер "Рольф" сменит владельца

Российский автодилер "Рольф" будет продан группе компаний "Ключавто": она приобретает 100% акций крупнейшего российского автодилера. Сделку, сумма которой не раскрывается, планируют закрыть в первом квартале следующего года.

Об этом сообщила пресс-служба Альфа-банка, который профинансирует сделку по приобретению бизнеса. Как уточняется в сообщении, действующие контракты "Рольфа" с автопроизводителями будут полностью сохранены, дилер полностью выполнит свои обязательства перед текущими поставщиками, клиентами и кредиторами.

"Рольф" и все его дочерние предприятия будут консолидированы, новый владелец планирует прийти в новые регионы для наращивания продаж, а также усилить бизнес в Москве и Санкт-Петербурге. Среди приоритетов также названы повышение прозрачности бизнеса и развитие рынка подержанных автомобилей.

ГК "СБСВ-Ключавто" была создана в Краснодарском крае десять лет назад. За это время она стала официальным автодилером Mercedes-Benz, Audi, Bentley, а также BMW, Jaguar, КамАЗ, Kia, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Renault, Skoda, Toyota и Volkswagen. Присутствует в 19 городах, владеет более чем сотней центров.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура подала иск о взыскании более 12 миллиардов рублей с автодилера "Рольф" и его основателя Сергея Петрова, который был заочно арестован и объявлен в международный розыск.