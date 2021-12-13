Лучший автомобиль 2021 года? "Ниву" назвали причудливым внедорожником

Популярное канадское издание Hotcars.com разместило статью о российской Lada Niva Legend. Автор публикации, журналист Генри Келсалл, охарактеризовал классическую "Ниву", как "маленький крутой внедорожник", в котором "есть что-то очаровательное, причудливое и просто классное".

Келсалл напомнил, что "Нива" производится с 1977 года и в нынешнем варианте оснащается 1,7-литровым бензиновым мотором, ведущим свою родословную от агрегатов Fiat 60-х годов. Двигатель с электронным впрыском Bosch развивает 85 л.с., "вряд ли много, но все, что действительно нужно этому отважному автомобилю". Коробка передач - 5-ступенчатая механическая, привод - постоянный полный, с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала.

Канадец восхитился широкой гаммой модификаций "Нивы", на вершине которой - экстремальная версия Bronto, созданная для покорения тяжелого бездорожья. При этом обозревателя Hotcars удивила аскетичная базовая комплектация, в которой нет ни кондиционера, ни электростеклоподъемников (это опции за доплату). В 1981 году в ралли "Париж - Дакар" "Нива" под управлением небольшой французской команды финишировала третьей, что является лишним доказательством того, насколько это серьезный внедорожник.

По мнению Келселла, "Нива" могла бы стать лучшим автомобилем 2021 года, поскольку осталась одним из немногих производимых по сей день классических внедорожников. Простая, дешевая, надежная машина с отличной проходимостью и своим особенным характером, резюмируют в публикации Hotcars.com.

Напомним, Lada Niva Legend в трехдверном кузове в России сейчас стоит от 676 000 рублей.