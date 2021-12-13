Лукашенко назвал истинные причины давления Запада на Turkish Airlines

Желанием избавиться от влиятельных конкурентов считает белорусский руководитель истинную причину претензий Запада к авиакомпании Turkish Airlines. Об этом зашла речь 9 декабря во время интервью Александра Лукашенко турецкой телерадиокомпании TRT, информирует БЕЛТА.

Вопрос журналиста был задан президенту в связи с обвинением Запада турецкий компании якобы за сопричастность к миграционному кризису у границ Беларуси и Евросоюза, пригрозив за это введением ограничений.

"Турецкие авиалинии", по словам белорусского руководителя, - очень мощная компания, конкурент самым сильным аналогичным структурам из Франции, Великобритании, Германии, США. "Поэтому надо как-то ее придавить. Придумали причину - беженцы", - высказал свою точку зрения Лукашенко, признав, что пандемия коронавируса значительно усилила конкуренцию среди мировых воздушных перевозчиков.

Он напомнил, что "на Западе были закрыты аэропорты, авиакомпании приостановили полеты. Некоторые вообще исчезли. А те, которые есть, получают многомиллиардные дотации в Германии, Франции, Великобритании, США. И им нужно остановить развитие турецкой авиакомпании. И если они мягкой силой не остановят ее, посмотрите, они перейдут к введению санкций против вашей компании - как к "Белавиа", - предупредил президент.

"Словом, они развалили и уничтожили собственные компании из-за своей непродуманной, мягко говоря, политики. Теперь хотят точно так опустить своих конкурентов, в том числе вашу компанию", - подытожил Лукашенко.