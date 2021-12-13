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13.12.2021 15:30
Рубрика: Экономика

Минфин: РФ имеет 10 лет на подготовку к снижению доходов от экспорта нефти

Текст: Нина Егоршева
У России есть минимум десять лет на создание необходимых запасов бюджета для подготовки к возможному снижению доходов от экспорта углеводородов. Такое мнение высказал глава Минфина Антон Силуанов.

Он также заявил, что не видит рисков для российского бюджета из-за заявлений некоторых стран о "распечатывании" своих нефтяных резервов. По мнению министра, основным инструментом регулирования спроса, предложения и цен на рынке нефти по-прежнему остаются договоренности ОПЕК+.

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"Мировая экономика растет, есть спрос на энергоресурсы, в том числе на нефть. И некоторые страны распечатывают свои резервы. Тем не менее страны-члены ОПЕК договорились об ограничении увеличения добычи, и это основной инструмент регулирования спроса и предложения и, соответственно, цен на нефтяном рынке", - сообщил Силуанов в интервью ТАСС.

Ранее эксперты ожидали, что ОПЕК+ примет решение снизить темпы прироста добычи в начале 2022 года. Это связывали с планами США распечатать свои стратегические резервы нефти. Американцы хотели таким образом добиться падения цен на автозаправках, которые уже несколько месяцев подряд находятся на многолетних максимумах. Но уже перед заседанием министерского комитета ОПЕК+ Соединенные Штаты объявили о возможном переносе распечатывания нефтяных стратегических резервов.

Экономика Отрасли Нефть и газ Экономика ВЭД Экономика Макроэкономика Правительство Минфин

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