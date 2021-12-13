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13.12.2021 17:22
Рубрика: Культура

Никита Михалков переизбран на пост председателя Союза кинематографистов

Текст: Сусанна Альперина
Сегодня в Москве состоялся очередной Съезд Союза кинематографистов РФ. Главных новостей две. Первая - в работе Съезда СК приняла участие Министр культуры Ольга Любимова, которая пообещала, что ведомство окажет Союзу поддержку. И вторая - Никита Михалков вновь переизбран на пост председателя.
Фото: Пресс-служба Министерства Культуры Фото: Пресс-служба Министерства Культуры
Фото: Пресс-служба Министерства Культуры

Ольга Любимова открыла мероприятие, зачитав приветствие президента России Владимира Путина, в котором он, обращаясь к участникам Съезда, выразил надежду, что выдвинутые на нем в ходе конструктивных дискуссий инициативы будут способствовать успешной реализации образовательных, патриотических, просветительских и благотворительных проектов.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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"Ваш форум объединяет на своей площадке известных деятелей отечественного киноискусства - представителей различных творческих профессий, школ и направлений. Столь впечатляющий состав участников, важность и актуальность заявленных тем позволяет говорить о съезде как об одном из значимых, масштабных событий в культурной и общественной жизни нашей страны, во многом определяющих основной вектор развития национального кинематографа", - об этом говорилось в приветствии главы государства.

​Ольга Любимова в свою очередь отметила, что Минкультуры России выстраивает конструктивное сотрудничество с профессиональным сообществом и прислушивается к экспертному мнению коллег из Союза кинематографистов.

"Последние два года мы живем в особенном времени. Если до этого мы радостно подсчитывали количество зрителей и средства, заработанные в кинематографе, следили за развитием интернет-платформ, то сейчас многое изменилось. И я бы хотела отдельно поблагодарить тех продюсеров, которые, несмотря ни на что, не берегли свои картины на полках, а выходили в прокат", - рассказала она.

В своем выступлении Ольга Любимова подчеркнула, что одним из важнейших направлений в деятельности министерства, где принимают участие и коллеги из СК, является дебютное кино. В результате уже до конца года Государственная Дума должна рассмотреть в первом чтении законопроект о стопроцентном финансировании дебютного кино режиссеров-выпускников, уникальной авторской анимации и документального кино.

Кроме того, консолидации всех участников индустрии требует поручение президента России включить в программу "Пушкинская карта" возможность покупать билеты на сеансы отечественного кино.

"Это накладывает дополнительную ответственность за репертуар, за качество картин", - сказала Любимова.

Фото: Пресс-служба Министерства Культуры

А вот что министр сказала о поддержке субсидиями Союза кинематографистов. По ее словам, вопрос прорабатывается. "С нашей стороны мы сделаем все возможное, чтобы это было уже в следующем году. Со стороны Союза кинематографистов мы ждем конструктивных предложений какого рода поддержка необходима от нас", - вот слова министра культуры.

Фото: Софья Анцупова/Предоставлены пресс-службой Киностудии им. М. Горького
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Председатель Союза кинематографистов режиссер Никита Михалков отметил, что на данный момент членами организации являются свыше 4,3 тысячи человек, и выразил надежду, что господдержка будет осуществляться на ежегодной основе. "Благодаря тому, что мы были едиными, мы и остались Союзом, собранным в единое профессиональное сообщество", - добавил он.

​После того, как Михалкова переизбрали председателем, он сказал следующее: "Спасибо вам. В это время наше единство и возможность помочь друг другу нужно использовать, насколько это возможно. Я честно скажу вам, это не подарок. Основную работу Союза выполняет руководство по всем отраслям, потому что это - профессионалы. Это люди, которые знают нужды Союза. Я всемерно готов их поддерживать и помогать".

Культура Кино и ТВ Правительство Минкультуры Кино и ТВ с Сусанной Альпериной Никита Михалков

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