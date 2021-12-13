Опасное вождение планируют выявлять с помощью комплексов фотовидеофиксации

Автоматические камеры на дорогах будут фиксировать среднюю скорость, а также их научат выявлять опасное вождение. Это следует из проекта нового ГОСТа для комплексов фотовидеофиксации, который разрабатывают Росстандарт и МВД.

Какие ГОСТы для камер ни придумывай, инспектора на дороге заменить они не смогут Фото: Юрий Смитюк/ ТАСС

В МВД считают, что пока еще и говорить не о чем. Документ в стадии разработки. Тем не менее "Коммерсантъ" раскрыл некоторые его положения. В частности, проект устанавливает перечень составов нарушений. Так вот, с этими составами есть сложности. Например, от фиксации средней скорости МВД отказалось не потому, что комплексы плохо ее фиксировали. А потому, что сложилась неоднозначная судебная практика по таким штрафам.

Дело в том, что любое административное нарушение характеризуется местом и временем его совершения.

По сути, большинство камер и так замеряют именно среднюю скорость, но буквально на расстоянии нескольких метров. И это вопросов не вызывает. Но там, где средняя скорость измеряется на протяженном участке дороги, ни времени, ни места совершения нарушения установить невозможно.

Новый ГОСТ эту ситуацию никак не переломит. Необходимо прописать измерение средней скорости в Кодексе об административных правонарушениях. Однако такой поправки пока никто в действующий КоАП вносить не планирует. Да и в проекте нового КоАП этого понятия нет.

Недавно рабочая группа ОНФ по защите прав автомобилистов выступила с предложением закрепить в законодательстве это понятие.

Эксперты предлагают установить, что средняя скорость измеряется на участке с одинаковым ограничением скоростного режима, не имеющего альтернативного объезда, позволяющего проехать его быстрее и находящегося в одной юрисдикции суда.

Подобная формулировка закрепляется и в проекте нового ГОСТа. Только закреплять ее надо именно в КоАП.

Может возникнуть опасность двойного наказания, когда камера наказывает за каждое совершенное нарушение, а потом еще и за опасное вождение

Что касается опасного вождения, то, согласно нынешней формулировке, в Правилах дорожного движения одной камере выявить такое нарушение не под силу. Ведь водитель должен совершить сразу несколько нарушений подряд. И, скорее всего, в кадр одного комплекса будет попадать только одно нарушение. Неоднократные перестроения также надо фиксировать на довольно длительном участке. Чисто теоретически, настроить на это несколько комплексов, чтобы они работали в связке, можно. Но - сложно. К тому же может возникнуть опасность двойного наказания, когда камера наказывает за каждое совершенное нарушение, а потом и за опасное вождение.

Кстати, ответственности за опасное вождение в КоАП до сих пор не предусмотрено. Проект такой нормы был внесен в Госдуму и даже прошел первое чтение, но завис. Он предполагал штраф 5 тысяч.

В проекте нового КоАП также прописана ответственность за опасное вождение. В нем предлагается штрафовать водителей на 3 тысячи рублей. Но когда этот проект дойдет хотя бы до Госдумы - никому не известно.

Надо сказать, что в Госдуме рассматриваются поправки в КоАП, согласно которым комплексы фотовидеофиксации должны работать в соответствии с требованиями, которые должно разработать правительство.

Нарушение этих требований будет основанием для отмены вынесенных штрафов. Этот проект прошел уже первое чтение. Когда он будет принят, у правительства будет полгода для разработки этих требований.