ОПЕК оценила влияние штамма омикрон на мировой рынок нефти

Появление омикрон-штамма коронавируса не окажет существенного влияния на мировой рынок нефти. Такое мнение выразила Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в декабрьском бюллетене.

"Влияние нового варианта омикрон, как ожидается, будет умеренным и недолговечным, так как мир уже лучше приспособлен к борьбе с COVID-19 и связанными с ним проблемами в дополнение к устойчивым экономическим перспективам как в развитых, так и в развивающихся странах", - говорится в бюллетене.

В связи с этим прогнозы по спросу на нефть ОПЕК менять не стала: в этом году ожидается рост показателя на 5,7 миллиона баррелей в сутки, в следующем году - на 4,2 миллиона баррелей. Уровень потребления нефти в прогнозах альянса несколько увеличился - примерно на 200 тысяч баррелей в 2021-2022 годах.

Как писала ранее "РГ", появление штамма омикрон на юге Африки в первые дни вызвало глобальную распродажу активов на мировых рынках, в том числе под "горячую руку рынка" попала нефть, потерявшая за сутки в цене более 10%. Позднее стоимость нефти несколько откатилась назад, но уже не вернулась выше отметки 80 долларов и сейчас торгуется вблизи 75 долларов за баррель Brent.