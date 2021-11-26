Как мировые рынки "переваривают" появление нового штамма COVID-19

Южноафриканский штамм коронавируса был обнаружен впервые в Ботсване, за несколько дней выяснилось, что он добрался с юга материка до Израиля, Европы и Юго-Восточной Азии. Пока подтвержденных случаев заражения меньше сотни, но большинство стран решили действовать на опережение. Так, Россия объявила об ограничении въезда для иностранцев, Великобритания это уже сделала, а Евросоюз на полпути к этому. ВОЗ, в свою очередь, окрестила штамм "вызывающим беспокойство".
Ограничение авиасообщения - сигнал, что потребление нефти и нефтепродуктов, вероятно, начнет падать, что в текущей ситуации чревато избытком предложения на мировом рынке. Вслед за этим упала и сама нефть: бочка североморского сорта Brent и легкая техасская смесь WTI обвалились на 9-11% - до 72 и 68 долларов соответственно (по ближайшему фьючерсу).
На следующей неделе должна пройти встреча альянса ОПЕК+, и в свете новых событий источники Reuters сообщили, что делегаты обеспокоены влиянием вируса на спрос. И если ОПЕК+ представляет крупнейших поставщиков нефти, то США, Китай, Индия, Япония и Южная Корея - крупнейших потребителей, которые недавно решили высвободить часть своих нефтяных резервов, чтобы побороть-таки высокие цены на нефть, но за них это сделал новый штамм COVID-19.
Мировые биржи вслед за нефтью также просели, в среднем падение составило 2-5% по индексам Dow Jones, DAX, российским РТС и индексу Мосбиржи. В США акции туристического сектора, банков и сырьевых компаний лидируют в снижении в ходе "распродажи" наряду с Apple и Tesla. Также снизились акции крупнейших российских концернов: Сбербанк, "Яндекс", "Газпром" и другие просели аналогичным образом - на 2-5%.
"Акции реагируют негативно, потому что на данный момент неизвестно, в какой степени вакцины будут эффективны против нового штамма, и, следовательно, это увеличивает риск новых локдаунов, что приводит к экономическому спаду", - заявил Питер Гарнри из Saxo Bank.
Палладий и платина на мировых биржах, наоборот, неожиданно подешевели на 1,2-2,1%. Аналитик Quantitative Commodity Research Питер Фертиг объяснил это опасениями иного рода: новый штамм может сдержать продажи автомобилей, а следовательно, и спрос на металлы, которые использует мировой автопром в автомобильных выхлопных системах.
Курс доллара на Московской бирже прибавил чуть менее 2%, до 75,9 рубля, евро вырос на 2,2%, до 85,6 рубля. Хуже себя чувствовала, например, турецкая лира, просевшая почти на 5%, но на фоне проблем внутреннего характера. Доллар на мировом рынке резко ослабел к евро, и если эпидемиологическая ситуация в мире ухудшится, то ФРС может перенести сроки повышения ставок, в то время как рынки уже заложили в котировки ожидания, что денежно-кредитная политика США вскоре восстановится.
Тем не менее нашлись активы, которые чувствовали себя лучше остальных - это японская иена и швейцарский франк. Они по традиции считаются безопасными - в них перетекает мировой капитал в период глобальных катаклизмов. За сутки обе валюты выросли на 0,8-1,2%. Защитным активом часто выступает также золото, но оно в этот раз не выросло, а замерло в цене. Вероятно, вскоре мы увидим рост цены "желтого" металла.