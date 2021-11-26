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26.11.2021 20:59
Рубрика: Экономика

Как мировые рынки "переваривают" появление нового штамма COVID-19

Текст: Анастасия Селиванова
Мировые рынки вечером 26 ноября начали активно отыгрывать обнаружение нового штамма коронавирусной инфекции на юге Африки. Он рискует остановить авиасообщение по всему миру, уже обвалил нефтяной рынок более чем на 10% и увел инвесторов в защитные гавани. Куда начали перетекать капиталы на опасениях новой волны COVID-19 - в материале "РГ".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Южноафриканский штамм коронавируса был обнаружен впервые в Ботсване, за несколько дней выяснилось, что он добрался с юга материка до Израиля, Европы и Юго-Восточной Азии. Пока подтвержденных случаев заражения меньше сотни, но большинство стран решили действовать на опережение. Так, Россия объявила об ограничении въезда для иностранцев, Великобритания это уже сделала, а Евросоюз на полпути к этому. ВОЗ, в свою очередь, окрестила штамм "вызывающим беспокойство".

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Ограничение авиасообщения - сигнал, что потребление нефти и нефтепродуктов, вероятно, начнет падать, что в текущей ситуации чревато избытком предложения на мировом рынке. Вслед за этим упала и сама нефть: бочка североморского сорта Brent и легкая техасская смесь WTI обвалились на 9-11% - до 72 и 68 долларов соответственно (по ближайшему фьючерсу).

На следующей неделе должна пройти встреча альянса ОПЕК+, и в свете новых событий источники Reuters сообщили, что делегаты обеспокоены влиянием вируса на спрос. И если ОПЕК+ представляет крупнейших поставщиков нефти, то США, Китай, Индия, Япония и Южная Корея - крупнейших потребителей, которые недавно решили высвободить часть своих нефтяных резервов, чтобы побороть-таки высокие цены на нефть, но за них это сделал новый штамм COVID-19.

Мировые биржи вслед за нефтью также просели, в среднем падение составило 2-5% по индексам Dow Jones, DAX, российским РТС и индексу Мосбиржи. В США акции туристического сектора, банков и сырьевых компаний лидируют в снижении в ходе "распродажи" наряду с Apple и Tesla. Также снизились акции крупнейших российских концернов: Сбербанк, "Яндекс", "Газпром" и другие просели аналогичным образом - на 2-5%.

Фото: istock
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"Акции реагируют негативно, потому что на данный момент неизвестно, в какой степени вакцины будут эффективны против нового штамма, и, следовательно, это увеличивает риск новых локдаунов, что приводит к экономическому спаду", - заявил Питер Гарнри из Saxo Bank.

Палладий и платина на мировых биржах, наоборот, неожиданно подешевели на 1,2-2,1%. Аналитик Quantitative Commodity Research Питер Фертиг объяснил это опасениями иного рода: новый штамм может сдержать продажи автомобилей, а следовательно, и спрос на металлы, которые использует мировой автопром в автомобильных выхлопных системах.

Курс доллара на Московской бирже прибавил чуть менее 2%, до 75,9 рубля, евро вырос на 2,2%, до 85,6 рубля. Хуже себя чувствовала, например, турецкая лира, просевшая почти на 5%, но на фоне проблем внутреннего характера. Доллар на мировом рынке резко ослабел к евро, и если эпидемиологическая ситуация в мире ухудшится, то ФРС может перенести сроки повышения ставок, в то время как рынки уже заложили в котировки ожидания, что денежно-кредитная политика США вскоре восстановится.

Тем не менее нашлись активы, которые чувствовали себя лучше остальных - это японская иена и швейцарский франк. Они по традиции считаются безопасными - в них перетекает мировой капитал в период глобальных катаклизмов. За сутки обе валюты выросли на 0,8-1,2%. Защитным активом часто выступает также золото, но оно в этот раз не выросло, а замерло в цене. Вероятно, вскоре мы увидим рост цены "желтого" металла.

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