Индекс Мосбиржи упал более чем на 3%

Индекс Мосбиржи в пятницу, 26 ноября, обвалился более чем на 3%. Это случилось в первые минуты торгов. Тогда индекс Мосбиржи падал на 3,1% - до 3825,06 пункта, а РТС - на 4,15% до 1596,62 пункта.

По состоянию на 11:31 индекс снизился на 2,95% и составляет 3831,35 пункта, а долларовый индекс РТС - на 4,32%, до 1 593,84 пункта. При этом накануне, в 18:54 по мск индекс составлял 3947,82 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос до 75,4 рубля, а курс евро - до 84,67 рубля.

Акции падают вслед за нефтью, а также на фоне сообщений о распространении в Южной Африке нового штамма коронавируса.

22 ноября индекс Мосбиржи впервые с лета упал ниже 3900 пунктов.