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13.12.2021 09:47
Рубрика: Общество

Опрос: 43% россиян заявили об отсутствии сбережений

Текст: Нина Егоршева

У 43% россиян полностью отсутствуют какие-либо сбережения. Такие выводы делают аналитики SuperJob на основе опроса, в котором приняли участие 1,6 тысячи россиян из всех округов страны.

Фото: iStock
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Согласно опросу, в случае потери дохода 13% россиян смогут прожить за счет своих накоплений менее месяца, 18% сбережений хватит на месяц-два. От трех месяцев до полугода могли бы продержаться на сбережениях 11%, от полугода до года - восемь процентов. Только у семи процентов респондентов накоплений хватило бы на год и более. По данным исследования, нет сбережений чаще всего у россиян с доходами менее 50 тысяч рублей (51%).

Также аналитики отмечают, что в период пандемии выросло число тех, кто не ведет учет личных финансов. Таковых, по данным SuperJob, по сравнению с 2019 годом стало на шесть процентных пунктов больше. Количество респондентов, которые не планируют своих будущих доходов и расходов, увеличилось на 13 процентных пункта. Какие-либо сбережения отсутствуют у 43% россиян, что на три процентных пункта больше по отношению к 2019 и 2020 годам, говорится в сообщении.

Отмечается, что чем больше зарабатывает человек, тем чаще он считает свои доходы и расходы. Среди тех, кто получает свыше 80 тысяч рублей в месяц, таковых в общей сложности 73%.

Также аналитики SuperJob проследили еще одну закономерность: чем выше зарплата, тем короче отпуск. И напротив, чем ниже доход респондентов, тем больше среди них тех, кто отгуливает отпуск полностью: к 31 декабря неиспользованных дней не останется у 36% опрошенных с доходом менее 50 тысяч рублей. Тогда как среди россиян с доходом свыше 80 тысяч рублей - лишь у 25%.

Ранее работодатели рассказали, как изменятся доходы их сотрудников в 2022 году. Так, 60% компаний сообщили о намерении увеличить доходы специалистов, пять процентов респондентов обмолвились о намерении увеличить доход своих работников за счет сокращения штата, уменьшить зарплату намерены три процента работодателей.

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