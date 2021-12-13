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13.12.2021 14:29
Рубрика: Власть

Песков объяснил новые решения о ковид-сертификатах

Текст: Кира Латухина
Выдача сертификатов привитым иностранными вакцинами российским гражданам не значит, что за рубежом будут такие же решения. Это учет антител, а не взаимное признание вакцин, хотя работа в этом плане тоже идет. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это совершенно не означает, что те же решения будут приниматься в западных странах", - заметил Песков. "Работа по взаимному признанию актов вакцинаций продолжается, надеемся, что со временем будет положительный результат", - заверил он.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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В заявлении вице-премьера Татьяны Голиковой речь скорее идет о признании антител. Оперативный штаб фиксирует наличие антител, учитывая, что на Западе их не меряют, а в России более продвинутая диагностическая система, сказал пресс-секретарь президента.

"Это скорее признание наличия антител, а не западных вакцин. Но в этом направлении работа тоже продолжается", - заключил Песков.

Пресс-секретарь президента также анонсировал на этой неделе совещание с правительством у главы государства, где Голикова как раз проинформирует о правительственном плане, который был разработан по поручению Владимира Путина в отношении штамма "омикрон".

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