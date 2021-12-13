Песков объяснил новые решения о ковид-сертификатах

"Это совершенно не означает, что те же решения будут приниматься в западных странах", - заметил Песков. "Работа по взаимному признанию актов вакцинаций продолжается, надеемся, что со временем будет положительный результат", - заверил он.

В заявлении вице-премьера Татьяны Голиковой речь скорее идет о признании антител. Оперативный штаб фиксирует наличие антител, учитывая, что на Западе их не меряют, а в России более продвинутая диагностическая система, сказал пресс-секретарь президента.

"Это скорее признание наличия антител, а не западных вакцин. Но в этом направлении работа тоже продолжается", - заключил Песков.

Пресс-секретарь президента также анонсировал на этой неделе совещание с правительством у главы государства, где Голикова как раз проинформирует о правительственном плане, который был разработан по поручению Владимира Путина в отношении штамма "омикрон".