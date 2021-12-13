Песков подтвердил готовность Путина встретиться с Сокуровым

Президент России Владимир Путин готов встретиться с кинорежиссером Александром Сокуровым, но конкретики по срокам нет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Со временем наверняка будет организована", - сказал он, отвечая на вопрос, когда может состояться такая встреча. "Пока ничего конкретного нет, но президент же сам об этом сказал", - добавил Дмитрий Песков.

Напомним, 9 декабря в ходе встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Владимир Путин раскритиковал Сокурова, который предложил подумать над конструкцией России и отпустить всех, кто хотел бы "начинать жить своей жизнью". Президент призвал не толкать страну к опасной черте и с осторожностью рассуждать на предмет территориальных претензий внутри страны, в том числе между субъектами РФ.