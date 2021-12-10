Песков объяснил реакцию Путина на слова Сокурова

На встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Путин подробно прокомментировал продолжительное выступление режиссера, касающееся в том числе северокавказских республик, и даже назвал его речь "манифестом". Глава государства призвал не толкать страну назад к опасной черте, "не будить лихо" и осторожно относиться к обсуждениям территориальных претензий между регионами. "Вы сказали о том, что давайте отпустим всех, кто с нами не хочет жить. Откуда вы знаете, кто с нами хочет жить, а кто не хочет?" - спросил он. "Вы что, хотите повторения Югославии на нашей территории?" - сказал президент.

Путин назвал выступление режиссера "набором проблем и страхов, которые есть у какой-то части наших граждан" и позвал Сокурова в гости: "Приходите ко мне, мы с вами давно не виделись. Вы знаете, как я отношусь к нашим встречам и дискуссиям. Я с удовольствием с вами подискутирую. Но прежде чем говорить такие вещи публично, надо хорошо подумать. Вы не сердитесь на меня, пожалуйста, но это очень серьезные вещи… Некоторые вещи очень беспокоят - позвоните, приходите, обсудим. Вопросов нет - пожалуйста. Просто это очень тонкие вещи. Очень тонкие и чувствительные. Можно легко обидеть. Кого-то оскорбить. И это помешает нашей созидательной работе, а не поможет ей".

"Президент достаточно жестко реагировал, потому что режиссер, к сожалению, очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы. Это то, чего не терпит президент. Но он прямо ему об этом сказал", - уточнил Песков.