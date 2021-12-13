Песков: РФ надеется, что ничто не помешает исполнять обязательства по газовым контрактам

Москва надеется, что ничто не помешает ей и дальше выполнять свои обязательства по действующим газовым контрактам. Об этом, комментируя заявление президента Беларуси Александра Лукашенко, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

- Мы по-прежнему хотим надеяться, что ничто не помешает РФ и дальше безупречно выполнять свои обязательства по действующим контрактам, - цитирует ТАСС слова Пескова.

Напомним, Лукашенко предупредил, что в ответ на новые санкции будет готов приостановить транзит газа.

Ранее президент Беларуси заявлял о том, что готов остановить поставки в случае реализации Польшей угроз закрыть восточную границу. Тогда комментируя это заявление, Дмитрий Песков сказал о том, что беспрецедентное давление, которое оказывает Запад на Беларусь приводит к жестким заявлениям официального Минска.