Появился новый трейлер "Бэтмена" на японском

На японском YouTube-канале Warner Bros. появился трейлер нового фильма "Бэтмен" с несколькими свежими кадрами. Премьера назначена на 3 марта 2022 года.

Ранее второй трейлер фильма за сутки на всех площадках на разных языках посмотрели 31 млн раз. Есть некоторые подробности сюжета: картина покажет ранние годы супергероя, который балансирует между яростью и справедливостью, расследуя тайны Готэма.

Атмосфера трейлера мрачновато-гнетущая, Роберт Паттинсон изображает разочарованного и отчаянного линчевателя, понимающего, что гнев ставит его на один уровень с серийным убийцей, за которым он охотится.