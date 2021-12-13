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Появился новый трейлер "Бэтмена" на японском

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    13.12.2021, 10:59
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: youtube.com/ ワーナー ブラザース 公式チャンネル Фото: youtube.com/ ワーナー ブラザース 公式チャンネル
Фото: youtube.com/ ワーナー ブラザース 公式チャンネル

На японском YouTube-канале Warner Bros. появился трейлер нового фильма "Бэтмен" с несколькими свежими кадрами. Премьера назначена на 3 марта 2022 года.

Ранее второй трейлер фильма за сутки на всех площадках на разных языках посмотрели 31 млн раз. Есть некоторые подробности сюжета: картина покажет ранние годы супергероя, который балансирует между яростью и справедливостью, расследуя тайны Готэма.

Атмосфера трейлера мрачновато-гнетущая, Роберт Паттинсон изображает разочарованного и отчаянного линчевателя, понимающего, что гнев ставит его на один уровень с серийным убийцей, за которым он охотится.

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