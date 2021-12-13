ЦОДД рекомендует водителям в Москве отложить поездки на личном транспорте

Центр организации дорожного движения Москвы просит отложить вечерние поездки на более позднее время - после 20 часов. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

В вечерние часы ожидается, что загруженность дорог может вырасти до 8 баллов. Связано это с тем, что в Москве ожидаются осадки в виде снега и резкое падение температур до - 2 градусов.

"Основные заторы будут наблюдаться в центральной части города, на тех участках, где есть подъемы - на эстакадах и мостах. Здесь возможно образование гололедицы, что может сильно затруднить движение транспорта и повлиять на трафик. Низкие скорости и ДТП также осложнят движение", - сообщает ведомство. Водителям порекомендовали в вечерний час пик пользоваться городским транспортом.