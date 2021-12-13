Дело о взрыве в гимназии передано федеральным следователям

Такое решение, как пояснила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, вызвано необходимостью "тщательного и всестороннего расследования".

Дело по статьям УК РФ о "покушении на убийство" и "незаконном изготовлении взрывчатых веществ" изначально, напомним, было возбуждено Главным следственным управлением СК по Московской области.

По данным следствия, к совершению преступлений на территории женского монастыря причастен 18-летний бывший ученик православной церковно-приходской школы. В результате преступления он сам получил ранения и сейчас находится в медучреждении.

Один учащийся с травмами госпитализирован, еще шесть человек были осмотрены медиками.

"На месте происшествия продолжает работать следственная группа из числа следователей и криминалистов СК России. Устанавливается хронология и мотивы совершенного преступления. А также причины и условия, предшествовавшие его совершению. В рамках расследования будут назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая", - рассказали в СКР.