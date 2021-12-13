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13.12.2021 16:40
Рубрика: Происшествия

Дело о взрыве в гимназии передано федеральным следователям

Текст: Иван Петров
Резонансное уголовное дело о взрыве на крыльце православной гимназии в подмосковном Серпухове будет расследовать Главное следственное управление СК России. Передать дело "федералам" из подмосковного главка СКР поручил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Такое решение, как пояснила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, вызвано необходимостью "тщательного и всестороннего расследования".

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Дело по статьям УК РФ о "покушении на убийство" и "незаконном изготовлении взрывчатых веществ" изначально, напомним, было возбуждено Главным следственным управлением СК по Московской области.

По данным следствия, к совершению преступлений на территории женского монастыря причастен 18-летний бывший ученик православной церковно-приходской школы. В результате преступления он сам получил ранения и сейчас находится в медучреждении.

Один учащийся с травмами госпитализирован, еще шесть человек были осмотрены медиками.

"На месте происшествия продолжает работать следственная группа из числа следователей и криминалистов СК России. Устанавливается хронология и мотивы совершенного преступления. А также причины и условия, предшествовавшие его совершению. В рамках расследования будут назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая", - рассказали в СКР.

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