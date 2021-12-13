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13.12.2021 11:19
Рубрика: Происшествия

СКР возбудил дело после взрыва в православной гимназии в Серпухове

Текст: Иван Петров
Подмосковные следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва в православной гимназии на территории монастыря в Серпухове. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России. Дело расследуется по статьям о "покушении на убийство"и "незаконном обороте взрывчатых веществ".

По предварительным данным, собранным следователями на месте преступления, к совершению взрыва причастен бывший ученик православной приходской школы в Серпухове. Ранее об этом сообщили в МВД России.

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В СК уточнили, что на месте происшествия в настоящее время работает следственно-криминалистическая группа из числа наиболее опытных сотрудников. Количество пострадавших уточняется. Ранее сообщалось о семи пострадавших - самом подрывнике и шести учениках.

По поводу состояния подрывника приходит противоречивая информация. Сначала информагентства сообщили, что он скончался, чуть позднее, что медики его реанимировали. По последним данным, он находится в предсмертном состоянии. Силовики долго не подпускали к нему врачей. Поскольку опасались, что на его теле может быть еще одно взрывное устройство.

Отмечается, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Александру Старикову доложить о ходе расследования этого дела. Ход и результаты расследования уже поставлены на контроль в центральном аппарате СКР.

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